1990-ҹы илләрдә Бакыда Иран Милли Банкынын ачылыш мәрасиминдән надир кадрлар \ Һ. Әлијев Ирандан алдығы кредитләри гајтардымы \ Видеоархив
27 oktyabr 2025 - 18:57
Xəbər kodu: 1743531
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 1990-ҹы илләрдә Бакы, Түркијә дә дахил олмагла бүтүн дүнја дөвләтләри тәрәфиндән тәҹрид олундуғу бир вахтда, Иран Ислам республикасы гардаш Азәрбајҹан Халгынын вә јениҹә гурулмуш дөвләтинин јардымына тәләсди. Һәтта Иран Милли Банкынын ачылыш мәрасимини дә тәшкил етди. Мәрасимдә Азәрбајҹан Президенти Һејдәр Әлијев вә Иран Президенти Әли Әкбәр Рәфсәнҹани иштирак етдиләр. Илк кредит дә мәһз Һ. Әлијевә верилди.
