ҺӘМАС: Сионистләрин Гәрб саһилиндәки тәҹавүзләри һеч вахт халгымызын ирадәсини гыра билмәјәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ҺӘМАС һәрәкаты Исраил режиминин Гәрб саһилиндәки тәҹавүзләринин давам етмәсинә ҹаваб олараг вурғулајыб: Бу тәҹавүзләр Фәләстин халгынын ирадәсини вә дөзүмүнү һеч вахт гыра билмәјәҹәк.
ҺӘМАС әлавә едиб: Бу тәҹавүзләр Фәләстинлиләрин гәзәб аловуну даһа да аловландыраҹаг вә тәсирини Гәрб саһилинә јајаҹаг.
Фәләстин медиасынын мәлуматына ҝөрә, ишғалчы гүввәләр ејни вахтда мүхтәлиф шәһәр вә дүшәрҝәләрә һүҹум едибләр; бунлар арасында Рамаллаһын шималындакы Тәрмусија, Наблосун шәргиндәки Бәлате дүшәрҝәси вә ишғал олунмуш Гүдсүн шималындакы Гәләндја дүшәрҝәси вар.
Гәләндјаја һүҹум заманы Исраил һәрбчиләри ҝөзјашардыҹы газдан вә сәсли партлајыҹылардан истифадә едибләр.
Һәмчинин, сионистләр ишғал олунмуш Гүдсүн шимал-шәргиндәки Әната шәһәринә һүҹум едәрәк әсирликдән азад едиләрәк Мисирә сүрҝүн олунмуш Маһмуд Муса Исанын евини ахтарыблар.
