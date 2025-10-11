АБШ Гәтәрә Ајдаһо авиабазасында һәрби објект тикмәјә иҹазә верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Associate Press-ин мәлуматына ҝөрә, АБШ-ын һәрби назири Пит Һегсетт АБШ ордусунун Ф-15 гырыҹыларындан ибарәт групларын јерләшдирилмәси вә Гәтәр пилотларынын һазырланмасы үчүн Гәтәрә Ајдаһо һава базасында објект тикмәк планыны ачыглајыб.
Гәтәрин мүдафиә назири илә ҝөрүшүндә бу барәдә ачыглама верән Һегсетин сөзләринә ҝөрә, објект бирҝә тәлимләрин тәкмилләшдирилмәси, дағыдыҹы ҝүҹүнүн артырылмасы вә ики өлкә гүввәләринин гаршылыглы фәалијјәт габилијјәтинин чохалдылмасы мәгсәди илә Моунтаин Һоме авиабазасында тикиләҹәк.
Пентагон рәсмиләри белә бир објектин гејри-ади олмадығыны вә АБШ-ын даһа әввәл диҝәр мүттәфигләри үчүн дә охшар објектләр јаратдығыны вә Ајдаһо һава базасында артыг Сингапур гырыҹы тәјјарәләринин ескадрилјасына ев саһиблији етдијини билдириб.
Кичик, лакин нефтлә зәнҝин олан Фарс Көрфәзи дөвләти Гәзза золағында сон атәшкәс разылашмасында әсас рол ојнајыб. Гәтәрин пајтахты Доһа, кечән ај бир сыра Һәмас лидерләри илә атәшкәс разылашмасыны мүзакирә етмәк үчүн евсаһиблији едәркән Исраилин гәфил һүҹумунун һәдәфи олуб.
“The New York Times” даһа әввәл АБШ президенти Доналд Трампын сәрәнҹам имзаладығыны јазмышдыр. Бу сәрәнҹама әсасән АБШ Гәтәрә һүҹум олаҹағы тәгдирдә өлкәнин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәјини өһдәсинә ҝөтүрүр. The New York Timesын мәлуматына ҝөрә, фәрман сентјабрын 29-да, Исраилин ҺӘМАС рәсмиләринин Доһадакы игамәтҝаһына һүҹумундан үч һәфтә сонра имзаланыб ки, бу да Гәтәр вә Америка рәсмиләрини гәзәбләндириб вә Американын Доһа үчүн тәһлүкәсизлик зәманәтләринин кечәрлији илә бағлы суаллар доғуруб.
Гәтәр һәмчинин Гәрби Асијада АБШ-ын ән бөјүк һәрби базасына ев саһиблији едир вә Вашингтону өзүнүн әсас тәһлүкәсизлик гаранты һесаб едир. Бу исә, Тәл-Әвивин Доһаја сон һүҹумуну Гәтәр рәсмиләри үчүн даһа да тәәҹҹүблү гәрар верди.
Доһа һәмчинин Трампын Гәтәрә сәфәри заманы АБШ президентинә Air Force One (АБШ президентинин тәјјарәси) кими истифадә олунмасы үчүн 400 милјон доллар дәјәриндә лүкс тәјјарә һәдијјә едиб.
