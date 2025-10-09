Алман полиси Гәззада һәмрәјлик нүмајишинә вәһшиҹәсинә һүҹум етди \ Видео

9 oktyabr 2025 - 05:47
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Әл-Нүҹәба Шәбәкәсинин вердији мәлумата ҝөрә, Алманија полиси Берлиндә Гәзза золағында кечирилән һәмрәјлик нүмајишини ҹидди шәкилдә јатырыб. Сосиал шәбәкәләрдә јајылан шәкил вә видеоларда алман полисинин Гәззанын мәзлум халгы илә һәмрәјлик нүмајиш етдирән вә сионист режим ҹинајәтләринә етираз едәрәк күчәләрә чыхан динҹ нүмајишчиләрә гаршы вәһшиҹәсинә һүҹум етмәси вә гејри-инсани рәфтар етдији ачыг-ајдын ҝөрүнүр.
