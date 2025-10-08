СЕПАҺ-ын Баш Команданы: Дүшмәнләрин Фарс көрфәзиндәки һәр һансы сәһви гәтијјәтли ҹавабла үзләшәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Һәрби Дәниз Гүввәләри Ҝүнү мүнасибәтилә тәбрик мәктубунда Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Али Баш Команданы вурғулајыб: “Дүшмәнләрин Фарс көрфәзи, Һөрмүз боғазы вә Иран адаларында һәр һансы сәһв һесабламалары гәти, дәрһал, сарсыдыҹы вә тәәссүф доғуран ҹавабла үзләшәҹәк.”
Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун ҝенерал-мајору Мәһәммәд Пакпурун Һәрби Дәниз Гүввәләри Ҝүнү мүнасибәти илә тәбрик мәктубунда дејилир:
“Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Һәрби Дәниз Гүввәләри Ҝүнү әрәфәсиндә мән Мүгәддәс Мүдафиәнин ҝөркәмли шәһид командирләрини вә дөјүшчүләрини, хүсусилә дә Фарс көрфәзиндә 8 октјабр 1987-ҹи ил әбәди дастанынын гәһрәманларыны, “Шәһидләр Надир Мәһдәви, Бижән Горд, Нәсруллаһ Шәфии, Гуламһүсејн Тәвәссүли, Меһди Мәһәммәдиһа, Ходадад Абсәлан вә Мәҹид Мүбарәки” ҹәсарәтли дөјүшлә глобал һеҝемонијанын кукла ҝүҹүнү дармадағын етдиләр вә Фарс көрфәзини тәҹавүзкарларын гәбиристанлығына чевирдиләр.”
О, месажында гејд едиб: “Шүбһәсиз ки, буҝүнкү СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри тәкҹә Ислами Иранын милли вә реҝионал тәһлүкәсизлијинин тәминатчысы дејил, һәм дә глобал һеҝемонијанын зоракылығына гаршы әдаләт, нүфуз вә халгларын мүстәгиллијинә әсасланан јени дәниз низамынын банисидир”.
