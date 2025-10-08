Сәраја әл-Гүдс: Иран Ислам Республикасына тәшәккүр едирик / Мүгавимәт ишғалчылыг сона чатана гәдәр давам едәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәраја әл-Гүдс, Фәләстинин Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын һәрби ганады, «әл-Әгса Туфаны» әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмү мүнасибәтилә јајдығы бәјанатда мүгавимәтә вердији дәстәјә ҝөрә Иран Ислам Республикасына тәшәккүр едиб.
Ислами Ҹиһадын һәрби ганады вурғулајыб: “Дүшмән, торпағына вә вәтәнинә садиг олан халгымызын мөһкәм вә көклү ирадәсини сындырмаг үчүн һеч бир јол тапмајыб. Икииллик мүһарибә әрзиндә мүгавимәт бу мүһарибәни дајандырмаг вә халгымызын әзабыны азалтмаг үчүн чалышмыш вә јалныз шәрти — мүһарибәнин дајандырылмасынын вә халгымызын блокадасынын арадан галдырылмасынын тәмин едилмәси — илә разылыға ҝәлмәк үчүн максимум чевиклији ҝөстәрмишдир, амма Нетанјаһу кабинети өз ифратчы коалисијасынын мәгсәдләринә чатмаг үчүн мүһарибәни давам етдирмишдир.”
Бәјанатда даһа сонра дејилир: “Мүһарибә вә мүһасирәдән ики ил өтәндән сонра «әл-Әгса Туфаны» әмәлијјатынын башланмасындан бу јана биз һәлә дә дүшмән ордусунун бөлмәләринә, бригадалара вә таборлара гаршы мүбаризәни давам етдиририк; онлар Гәззанын евләрини, күчәләрини вә биналарыны мәһв едирләр. Биз онларын тәҹавүзкар гүввәләринә гаршы мүгавимәт ҝөстәририк вә онлара ағыр иткиләр јашадырыг.”
