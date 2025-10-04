  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Гәрби Асија,Фәләстин вә Ливан

Үсамә Һәмдан: Әсирләрин мүбадиләси илә бағлы данышыглара һазырыг - Гәзза рәһбәрлији фәләстинлиләрин әлиндә олмалыдыр

4 oktyabr 2025 - 17:48
Xəbər kodu: 1734802
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Үсамә Һәмдан: Әсирләрин мүбадиләси илә бағлы данышыглара һазырыг - Гәзза рәһбәрлији фәләстинлиләрин әлиндә олмалыдыр

Үсамә Һәмдан: ҺӘМАС әсир мүбадиләси әмәлијјаты илә бағлы данышыглара ҝирмәјә һазырдыр, лакин...

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ҺӘМАС һәрәкатынын лидерләриндән олан Үсамә Һәмдан һәрәкатын әсир мүбадиләси илә бағлы данышыглара ҝирмәјә һазыр олдуғуну билдириб, лакин Гәзза ишләринин идарә едилмәсинин јалныз Фәләстин тәрәфләринин әлиндә олмасынын лазым олдуғуну вә бу саһәдә һәр һансы хариҹи гүввәнин идарә олунмасынын гәбуледилмәз олдуғуну вурғулајыб.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөсрә, Үсамә Һәмдан Әл-Әрәби каналына мүсаһибәсиндә дејиб: ҺӘМАС әсир мүбадиләси әмәлијјаты илә бағлы данышыглара ҝирмәјә һазырдыр, лакин бу просес саһәдәки реаллыглар вә мөвҹуд һуманитар шәраит нәзәрә алынмагла һәјата кечирилмәлидир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha