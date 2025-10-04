Үсамә Һәмдан: Әсирләрин мүбадиләси илә бағлы данышыглара һазырыг - Гәзза рәһбәрлији фәләстинлиләрин әлиндә олмалыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ҺӘМАС һәрәкатынын лидерләриндән олан Үсамә Һәмдан һәрәкатын әсир мүбадиләси илә бағлы данышыглара ҝирмәјә һазыр олдуғуну билдириб, лакин Гәзза ишләринин идарә едилмәсинин јалныз Фәләстин тәрәфләринин әлиндә олмасынын лазым олдуғуну вә бу саһәдә һәр һансы хариҹи гүввәнин идарә олунмасынын гәбуледилмәз олдуғуну вурғулајыб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөсрә, Үсамә Һәмдан Әл-Әрәби каналына мүсаһибәсиндә дејиб: ҺӘМАС әсир мүбадиләси әмәлијјаты илә бағлы данышыглара ҝирмәјә һазырдыр, лакин бу просес саһәдәки реаллыглар вә мөвҹуд һуманитар шәраит нәзәрә алынмагла һәјата кечирилмәлидир.
Sizin rəyiniz