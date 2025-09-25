Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БӘӘ, Шәбва вә Һадрамаутдакы кечмиш һәрби базаларыны Вашингтон вә Тәл-Әвивә бағлы кәшфијјат мәркәзләринә чевирәрәк, Јәмәнә гаршы јени ҹасуслуг планларында мүһүм рол ојнајыр.
Ливанын Әл-Әхбар гәзети Сәнадакы кәшфијјат мәнбәләринә истинадән хәбәр верир ки, АБШ вә фашист Исраил режими Әнсаруллаһ һәрәкатына гаршы кәшфијјат әмәлијјатлары апармаг үчүн Гырмызы дәниздә вә Һәниш архипелагынын бир һиссәсиндә јерләшән Зугар адасында Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри гүввәләринин идарә етдији әмәлијјат отагларыны ишә салыб.
БӘӘ дә Јәмән гүввәләринин фашист Исраил режиминә вә ја онун Гырмызы дәниздәки ҝәмиләринә гаршы һәр һансы ракет вә пилотсуз тәјјарә һүҹумларыны изләмәк үчүн бу структура еркән хәбәрдарлыг мәркәзи әлавә едиб. Зугар адасы инди габагҹыл мониторинг вә кәшфијјат топлама мәркәзинә чеврилиб.
Бундан әлавә, БӘӘ-нин 2021-ҹи илин әввәлиндә “террорла мүбаризә” ады алтында кәшфијјат бирлији олараг гурдуғу вә АБШ Мәркәзи Команданлығы адындан Јәмәнин гәрб саһилләриндә әмәлијјатлар һәјата кечирән “400” адланан гүввә дә бир мүддәт әввәл јенидән активләшдирилиб. Бу аддым Вашингтонун Јәмәнин Гәзза золағына дәстәјини зәифләтмәк сәјләринин бир һиссәсидир.
Јәмәнин Дахили Ишләр Назирлији дә ики ҝүн әввәл дүшмәнин планларынын Јәмәни Фәләстин халгына вердији дәстәјинин гаршысыны алмаг үчүн јени планлар һәјата кечиридијини ачыглајыб. Бәјанатда Сәудијјә Әрәбистаны вә БӘӘ бу планлары АБШ вә Исраилин хејринә малијјәләшдирмәкдә иттиһам едилиб.
Бундан әввәл АБШ Мәркәзи Команданлығы Х платформасында (кечмиш Тwиттер) бир јазыда гәрарҝаһын командири адмирал Бред Куперин Сәудијјә-Әмирлик коалисија гүввәләринин гәрарҝаһ рәиси ҝенерал-мајор Сагир бин Әзизлә ҝөрүшдүјүнү билдирмишди. Һәрби вә тәһлүкәсизлик координасијасы вә АБШ-ын Әдән һөкумәти илә тәрәфдашлығы чәрчивәсиндә кечирилән ҝөрүшдә ики тәрәф арасында һәрби вә тәһлүкәсизлик саһәсиндә әмәкдашлыг мүзакирә олунуб.
