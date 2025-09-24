Колумбија Фәләстини азад етмәк үчүн АБШ вә НАТО-нун дәстәкләдији “зүлм вә тиранлыға" гаршы “Ҝүҹлү Орду” тәшкил етмәјә чағырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Колумбија президенти Густаво Петро БМТ Баш Ассамблејасындакы чыхышында Глобал Ҹәнуб өлкәләрини “Фәләстини азад етмәк” вә АБШ вә НАТО-нун дәстәкләдији “зүлм вә тиранлыға" гаршы чыхмаг үчүн бејнәлхалг һәрби ҝүҹ јаратмаға чағырыб.
Густаво Петронун БМТ Баш Ассамблејасындакы чыхышы заманы АБШ һејәти иҹласы тәрк едиб.
Петро чыхышында иштиракчылара деди: "Бизә сојгырымы гәбул етмәјән өлкәләрин ҝүҹлү ордусу лазымдыр. Она ҝөрә дә мән дүнја халгларыны вә өлкәләрини һәр шејдән әввәл бәшәријјәтин ајрылмаз һиссәси кими силаһ вә һәрби ҝүҹ топламаға чағырырам. Биз Фәләстини азад етмәлијик".
