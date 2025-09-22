Онколожи хәстәнин вәзијјәти ағырлашыб, мәһбуслар етираз едәрәк ајаға галхды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: МБҺ Елм вә Тәдрис шөбәсинин Телеграм каналынын мәлуматына ҝөрә, ајлардыр онколожи хәстәликдән әзијјәт чәкән руһани Әләддин Ибишовун вәзијјәти кәскин ағырлашыб. Мәһбусларын јардымы илә зәрури еһтијаҹларыны өдәмәјә чалышан Әләддин сентјабрын 20-дә шиддәтли ағрылар һисс едиб. Башында хәрчәнҝ шиши олан руһани ики дәфә һушуну итирдикдән сонра 17 сајлы ҹәзачәкмә мүәссисәсинин мәһбуслары мәсәләјә мүдахилә етмәли олублар.
Һәбсхана рәһбәрлији илә ҝөрүшән инанҹлылар Әләддин Ибишова тәҹили јардым ҝөстәрилмәсини тәләб едибләр. Мүәссисә рәһбәрлији мәсәләни нәзарәтдә сахладыгларыны билдириб вә әдлијјә рәсмиләринә мәлумат верәҹәкләрини сөјләјиб.
Тәәссүф ки, 24 саат кечмәсинә бахмајараг Әләддинә һеч бир тибби јардым ҝөстәрилмәјиб. Нәтиҹәдә сентјабрын 21-дә о, јенидән һушуну итириб. Бундан сонра әксәр мәһбуслар ајаға галхараг, өлүм тәһлүкәси илә үз-үзә галан онколожи хәстәнин вәзијјәтинә кәскин етиразларыны билдирибләр.
Мүәссисә рәһбәрлији мәсәләни әлагәдар тәшкилатлара чатдырдығыны вә Әләддинин тезликлә Пенитенсиар Хидмәтин Мүалиҹә Мәркәзинә көчүрүләҹәјини ачыглајыб. Лакин мәһбуслар онун артыг көчүрүлмәјә гәдәр јашаја билмәјәҹәјини, башындакы шишин һәјатыны тәһлүкәјә атдығыны билдирәрәк, тибби мәркәзин дәрһал мүдахиләсини тәләб едирләр ки, Әләддин һәјатынын сон ҝүнләрини аиләси илә бирликдә кечирә билсин.
Әслән Јардымлы рајонундан олан Әләддин Ибишов руһанидир вә Бакынын Бинә гәсәбәсиндә јашајыр. О, 2023-ҹү илин апрелин 8-дә Бинә гәсәбәсиндә һәбс едилиб. Наркотик иттиһамы илә шәрләнән илаһијјатчы сахланылдығы заман мәҹбури наркотик гәбул етмәјә мәҹбур едилиб вә буну рәдд етдијинә ҝөрә амансыз физики ишҝәнҹәләрә мәруз галыб.
Шүвәлан тәҹридханасында оларкән онун сәһһәтиндә проблемләр әмәлә ҝәлмәјә башлајыб. Ади ағрыкәсиҹиләрлә башлајан “мүалиҹә” ҝетдикҹә даһа да ҹидди ағрылара чеврилиб.
3 ил азадлыгдан мәһрум едилән руһани 2024-ҹү илин апрелиндә 17 сајлы мүәссисәјә көчүрүлүб вә вәзијјәти даһа да ағырлашыб. 2024-ҹү илин мајында Пенитенсиар Хидмәтин Мүалиҹә Мәркәзинә көчүрүлән Әләддин бурада мүалиҹәләр алса да, башындакы шиш онун сәһһәтини сүрәтлә писләшдириб. Һәтта о, хәстәханада дөрд ајаглы чәликдән истифадә етмәклә ҝүҹлә јеријә билир.
Сәһһәти илә бағлы һәбсдән вахтындан әввәл азад олунмасы үчүн мүраҹиәтләр исә хәстәхана онун онколожи хәстә олдуғуну тәсдигләјән епикриз вермәдији үчүн нәтиҹәсиз галыр. Бүтүн проблемләрин көкүндә исә онун шиә руһаниси олмасы сәбәбиндән сәрт ҹәзаја мәруз галмасы дајаныр.
1 ил 2 ај Мүалиҹә Мәркәзиндә галан Әләддин 2025-ҹи илин ијунунда јенидән 17 сајлы мүәссисәјә гајтарылыб. Мүәссисә ону 14 ҝүн карантиндә сахлајараг, санки һеч нә олмамыш кими давранмаға чалышыб. Карантиндә мәһбусларын артыг һәрәкәт имканларыны итирдијини билдирән Әләддинлә бағлы нараһатлыг, мүәссисә рәһбәрлијинин ону 2 ҝүндән сонра карантиндән чыхарыб һәбсханаја гајтармасы илә нәтиҹәләниб.
Дәһшәтли фактдыр ки, дөјүләрәк онколожи хәстәјә чеврилән Ибишов мүәссисәдә хүсуси диггәт ҝөрмүр. Јалныз рәһбәрлик ону комиссијаја салараг һәбсдән вахтындан әввәл азад олунмасы илә бағлы мүсбәт рәј вермәклә кифајәтләниб.
Ики ајдыр ки, Әләддин Ибишов мәһбусларын јардымы илә ҝүндәлик еһтијаҹларыны өдәјә билир. Мүәссисә рәһбәрлијинә дәфәләрлә вахтындан әввәл азад олунмасы илә бағлы мүраҹиәт етсә дә, ҹаваб ала билмәјиб. Сон ики ҝүндә исә ағрылар сәбәбиндән бир нечә дәфә һушуну итирән Әләддин һазырда өлүмлә үз-үзәдир. Ганунвериҹилик бахымындан белә бир хәстәнин һәбсдә сахланмасы мүмкүн дејил, лакин о, һәлә дә һәбсхана диварлары арасында ағыр вәзијјәтдә галыб.
Sizin rəyiniz