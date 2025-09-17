Лариҹани вә Бин Салман реҝиондакы вәзијјәт мүзакирә етдиләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Әли Лариҹани, Сәудијјә Әрәбистанына рәсми сәфәри чәрчивәсиндә, бу өлкәнин Вәлиәһды Мәһәммәд бин Салман илә ҝөрүшүб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Әли Лариҹани вә она мүшајиәт едән нүмајәндә һејәти, әл-Јәмамә сарајында Мәһәммәд бин Салман илә ҝөрүшәрәк, икитәрәфли әлагәләр вә реҝиондакы сон вәзијјәти мүзакирә едибләр.
Сәфәр, Сәудијјә Әрәбистаны Мүдафиә Назиринин дәвәти илә баш тутуб.
Лариҹани илә бирликдә Әли Багири Кәни, Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүавини вә Мәһәммәд Әли Бәк, Хариҹи Ишләр Назирлијинин Фарс Көрфәзи үзрә көмәкчиси дә Ријад шәһәринә сәфәр едибләр.
