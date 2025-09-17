Франса хариҹи ишләр назиринин Иран Ислам Республикасынын ХИН-и ҹәнаб Әрагчы илә телфон данышығы олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Франса хариҹи ишләр назири илә телефон данышығы заманы Сејид Аббас Әрагчи дејиб:
“Иран һәмишә дипломатијаны бејнәлхалг мәсәләләрин, о ҹүмләдән өлкәмизин нүвә програмынын һәлли үчүн јеҝанә јол һесаб едиб вә гаршылыглы фајда тәмин едән истәнилән әдаләтли вә баланслы һәллә һазырдыр.”
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири бу зәнҝдә Авропа өлкәләри тәрәфиндән Тәһлүкәсизлик Шурасында “тәтик” (снапбаҹк) механизмин ишә салынмасыны истәнилән сијаси вә һүгуги әсасдан мәһрум, ҝәрҝинлији вә бөһраны артырмаға јөнәлмиш һәрәкәт һесаб едиб.
