Исмаил Бәгаи: Реҝион өлкәләринин вә Ислам дүнјасынын сионист режими бојкот кампанијаларына гошулаҹағына үмид едилир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмаил Бәгаи дејиб: “Үмид етмәк олар ки, реҝион өлкәләри вә Ислам дүнјасы да бу кампанијалара гошулараг сионист режимин гәтлиам, сојгырым вә мүһарибә гызышдырыҹылығынын давам етдирилмәси илә мүхалиф олдугларыны әмәли шәкилдә нүмајиш етдирәҹәкләр.”
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү бу ҝүн сәһәр (чәршәнбә, 17 сентјабр) мәтбуат конфрансында дејиб:
“Сон ҝүнләрдә АБШ дөвләт катиби ишғал олунмуш әразиләрдә оларкән сионист режим нөвбәти дәфә (Гәззаја) гурудан һүҹума кечиб; даһа әввәл һәјата кечирилмиш һүҹума бәнзәр бир һүҹум, лакин бу дәфә Гәзза шәһәриндә ҝөрүнмәмиш мигјасда вә интенсивликлә давам едир.
Јашајыш биналарында ҝениш мигјаслы партлајышларын шаһиди олдунуз вә диггәти чәкән мәгам одур ки, бүтүн бу ҹинајәтләр АБШ дөвләт катибинин нәзарәти алтында баш верир. Бу, ачыг шәкилдә ҝөстәрир ки, ишғал олунмуш Фәләстиндә АБШ-ын бирбаша вә васитәсиз иштиракчылығы вә әмәкдашлығы илә сојгырым баш верир. Бу, нә бөлҝә әһалисинин ҝөзүндән, нә дә дүнјанын ојанмыш виҹданындан ҝизләдилмәјән бир реаллыгдыр.”
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү дејиб: “Сионист режимин ҝенишмигјаслы террор актыны планлашдырмаг вә төрәтмәк үчүн мүлки рабитә васитәсиндән истифадә едәрәк мисли ҝөрүнмәмиш террор ҹинајәтинин илдөнүмү фаҹиә иди. Бу һадисә јүзләрлә ҝүнаһсыз инсанын, о ҹүмләдән јүзләрлә гадын вә ушағын шәһадәти вә ја шикәстлији илә нәтиҹәләнди.”
