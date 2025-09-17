Ҝенерал-мајор Мусәви: Силаһлы гүввәләрин мүдафиә вә һүҹум имканларынын артырылмасы дајандырыла билмәз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһ рәиси мүхтәлиф саһәләрдә мүдафиә вә һәрби потенсиалын артырылмасыны Силаһлы Гүввәләрин Али Баш Команданы тәрәфиндән вурғуланан гаршысыалынмаз стратеҝија кими сәҹијјәләндириб.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Ҝенерал-мајор Сејид Әбдүлрәһим Мусәви бу барәдә дејиб: “Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун ихтисаслашдырылмыш мүдафиә, һүҹум вә дөјүш имканларынын ҝүҹләндирилмәси вә артырылмасы һәјати мәсәләдир.”
17 сентјабр 2025-ҹи ил Чәршәнбә ҝүнү, Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гуру Гошунларынын тактики гәрарҝаһына сәфәри заманы ҝенерал-мајор Сејид Әбдүлрәһим Мусәви бу гүввәнин вә силаһлы гүввәләрин диҝәр гүввәләринин вә бирләшмәләринин өлкәнин мүстәгиллијини, тәһлүкәсизлијини вә өнҝөрүлән тәһдидләри вә тәһлүкәләри гәтијјәтлә мүдафиә етмәк үчүн һәртәрәфли һазырлығындан мәмнунлуғуну ифадә едиб
О, вурғулајараг билдириб: “СЕПАҺ-ын Гуру Гошунларынын ихтисаслашдырылмыш мүдафиә, һүҹум вә дөјүш габилијјәтинин вә потенсиалынын ҝүҹләндирилмәси вә артырылмасы һәјати ваҹиб мәсәләдир вә бу, ҹидди сәјләрлә јанашы, әввәлкиндән даһа чох ҝүндәлик гаршыда дуран вәзифәләрдән олмалыдыр.”
Силаһлы Гүввәләрин Баш Гәрарҝаһ рәиси вурғулады: “Бу стратеҝијалар Ислами Иранын давамлы тәһлүкәсизлијини вә истәнилән тәҹавүзә гаршы чәкиндириҹи мүдафиә ҝүҹүнү тәмин едәҹәк.”
Sizin rəyiniz