БМТ-нин Инсан Һүгуглары Шурасы: Биртәрәфли санксијалар ганунсуз вә гејри-инсанидир

16 sentyabr 2025 - 17:39
Xəbər kodu: 1727696
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
БМТ-нин Инсан Һүгуглары Шурасынын 60-ҹы сессијасы 8 сентјабр тарихиндә башламыш вә 8 октјабр тарихиндә сона чатаҹаг.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Бејнәлхалг Мәсәләләр үзрә Һүгуг вә Әдаләт Назирлијинин мүавини вә Инсан Һүгуглары үзрә Дөвләт Комитәсинин катиби, БМТ-нин Хүсуси Һесабатчысы илә гаршылыглы диалог ҝөрүшүндә, Ирана тәтбиг едилән биртәрәфли санксијаларын ганунсуз вә гејри-инсани олдуғуну вурғулајыб.

Иран Ислам Республикасынын јүксәк сәвијјәли Инсан Һүгуглары нүмајәндә һејәти, Насир Сераҹын рәһбәрлији илә, һәмчинин ганунвериҹи, иҹраедиҹи вә мәһкәмә һакимијјәтләри нүмајәндәләринин иштиракы илә, БМТ-нин Инсан Һүгуглары Шурасынын 60-ҹы сессијасына гатылмаг үчүн Ҹеневрәјә сәфәр едиб.

