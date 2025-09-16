  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Идман

Иранын Гадынлардан ибарәт Милли Алиш ҝүләш командасынын мәшги

16 sentyabr 2025 - 17:02
Xəbər kodu: 1727664
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иранын Гадынлардан ибарәт Милли Алиш ҝүләш командасынын мәшги

ИИР Милли Алиш Командасы бу мәгсәдилә, 13-21 сентјабр 2025 тарихләриндә 12 ҝүләшчинин иштиракы илә "Шүһәдајы Һәфтотир" салонунда бир араја ҝәләҹәкләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:  Иран Ислам Республикасынын гадынлардан ибарәт милли алиш ҝүләш командасы, 2025-ҹи илин нојабр ајында Һиндистанда кечириләҹәк Дүнја Чемпионаты үчүн һазырлашырлар.

ИИР Милли Алиш Командасы бу мәгсәдилә, 13-21 сентјабр 2025 тарихләриндә 12 ҝүләшчинин иштиракы илә "Шүһәдајы Һәфтотир" салонунда бир араја ҝәләҹәкләр.

Мәшгләр, баш мәшгчи Һәди Нәгиби вә мәшгчи Мәрјәм Мәлики тәрәфиндән кечириләҹәк.

Команда үзвләри:

55 кг: Мәрзијә Хәндан (Мазандаран) вә Мәһса Бәхши (Зәнҹан)

60 кг: Фатимә Фәттаһи (Мазандаран) вә Баһар Сәббағи (Систан вә Бәлучистан)

65 кг: Рүгәјјә Мәһмудабады (Хорасан Рәзәви) вә Зәһра Мүзәффәри (Чаһармаһал вә Бәхтијари)

70 кг: Мобина Мирзапур (Мазандаран) вә Мәһбубә Муради (Чаһармаһал вә Бәхтијари)

75 кг: Сәһәр Ғәнизадә (Мазандаран) вә Һәбибә Вәлизадә (Систан вә Бәлучистан)

75+ кг: Иззәт Гурбани Сани (Хорасан Рәзәви) вә Һәннанә Гасими (Керманшаһ)

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha