Иранын Гадынлардан ибарәт Милли Алиш ҝүләш командасынын мәшги

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын гадынлардан ибарәт милли алиш ҝүләш командасы, 2025-ҹи илин нојабр ајында Һиндистанда кечириләҹәк Дүнја Чемпионаты үчүн һазырлашырлар.
ИИР Милли Алиш Командасы бу мәгсәдилә, 13-21 сентјабр 2025 тарихләриндә 12 ҝүләшчинин иштиракы илә "Шүһәдајы Һәфтотир" салонунда бир араја ҝәләҹәкләр.
Мәшгләр, баш мәшгчи Һәди Нәгиби вә мәшгчи Мәрјәм Мәлики тәрәфиндән кечириләҹәк.
Команда үзвләри:
55 кг: Мәрзијә Хәндан (Мазандаран) вә Мәһса Бәхши (Зәнҹан)
60 кг: Фатимә Фәттаһи (Мазандаран) вә Баһар Сәббағи (Систан вә Бәлучистан)
65 кг: Рүгәјјә Мәһмудабады (Хорасан Рәзәви) вә Зәһра Мүзәффәри (Чаһармаһал вә Бәхтијари)
70 кг: Мобина Мирзапур (Мазандаран) вә Мәһбубә Муради (Чаһармаһал вә Бәхтијари)
75 кг: Сәһәр Ғәнизадә (Мазандаран) вә Һәбибә Вәлизадә (Систан вә Бәлучистан)
75+ кг: Иззәт Гурбани Сани (Хорасан Рәзәви) вә Һәннанә Гасими (Керманшаһ)
Sizin rəyiniz