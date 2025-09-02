Фашист исраиллиләрин Фәләстин халгына гаршы СОЈГЫРЫМ ҹинајәтләри сәнҝимир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ушаг гатили, ҹинајәткар Исраил јәһуди режими Фәләстин халгына гаршы һәрби ҹинајәтләрини давам етдирир.
Гәзза секторунун Сәһијјә Назирлији фашист Исраил режим террорчуларынын төрәтдији сојгырымы гурбанларынын сајы илә бағлы ән сон мәлуматлары дәрҹ едиб
Белә ки, сон 24 саат әрзиндә даһа 98 ҝүнаһсыз гәззалыны гәтлә јетирилиб вә 404 ҝүнаһсыз фәләстинли Исраил фашистләри тәрәфиндән јараланыб.
Беләликлә дә, 2023-ҹү ил 7 октјабрдан бәри Исраил ордусунун төрәтдији күтләви гәтлиамлар нәтиҹәсиндә өлдүрүлән динҹ фәләстинлиләрин сајы 63 557 нәфәрә, хәсарә аланларын сајы исә 160 660 нәфәрә чатыб.
Бундан башга, сон ҝүн әрзиндә 3 ушаг олмагла, 9 нәфәр аҹлыгдан дүнјасыны дәјишиб. Гида чатышмазлыгдан һәјатыны итирәнләрин үмуми сајы исә, 127-си ушаг олмагла, 348 нәфәрә чатыб.
