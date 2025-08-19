Фидан АБШ-лы һәмкары Рубио илә Ираны мүзакирә едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Түркијәнин хариҹи ишләр назири Һакан Фидан АБШ дөвләт катиби Марко Рубио илә телефонла данышыб.
Түркијә Хариҹи Ишләр Назирлијинин мәнбәләриндән верилән мәлумата ҝөрә, телефон данышығында АБШ президенти Трампын Русија президенти Путинлә Алјаскадакы ҝөрүшүнүн вә Вашингтонда Украјна президенти Зеленски вә бир сыра Авропа лидерләри илә кечирдији ҝөрүшүн нәтиҹәләри дәјәрләндирилиб.
Русија вә Украјна арасында мүһарибәјә сон гојмаг үчүн атылаҹаг аддымлар мүзакирә едилиб.
Назир Фидан Түркијәнин әдаләтли вә давамлы сүлһә наил олмаг үчүн лазым олан һәр ҹүр дәстәји вермәјә һазыр олдуғуну бир даһа вурғулајыб.
Данышыг заманы Гәззада мөвҹуд вәзијјәт вә атәшкәс данышыгларындакы инкишафлар да мүзакирә едилиб. Назир Фидан Гәззада даһа да ҝеҹикмәдән галыҹы атәшкәсин јарадылмасыны ҝөзләдикләрини вә Гәззаја һуманитар јардымын тәҹили вә фасиләсиз чатдырылмасынын ваҹиб олдуғуну билдириб.
Телефон данышығында Суријадакы сон һадисәләр дә мүзакирә едилиб. Суријанын сүлһ, бирлик вә бүтөвлүјүнүн әһәмијјәти вурғуланыб.
АБШ Дөвләт Департаментинин мәлуматына ҝөрә, бу телефон данышығында Иранын нүвә програмы да мүзакирә олунуб.
