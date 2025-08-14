2025-ҹи илин Әрбәин мәрасиминдә 4 милјондан чох хариҹи зәввар иштирак едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Дахили Ишләр Назирлији Һиҹри Гәмәри тәгвими илә 1447-ҹи илин Сәфәр ајынын 19-да (14 Август 2025-ҹи ил), ҹүмә ахшамы ҝүнү Әрбәин зијарәтиндә 4 милјондан чох хариҹи зәвварын иштирак етдијини ачыглајыб.
Ирагын рәсми Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Ираг Дахили Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Аббас әл-Бәһадли билдириб ки, Ираг Әрбәин зијарәтиндә иштирак едән хариҹи нүмајәндә һејәтләриндән 4 милјон 100 мин зәввар гәбул едиб.
О әлавә едиб ки, Әрбәин мәрасиминдә 140 мүхтәлиф өлкәдән бу сајда әҹнәби зәввар иштирак едиб.
Бундан әввәл Ирагын Тәһлүкәсизлик Информасја Бөлмәсинин рәһбәри вурғуламышды ки, бу ҝүнә гәдәр бу зијарәтдә һеч бир тәһлүкәсизлик риски олмајыб.
Кәрбәлаи-Муалла шәһәринин валиси да өтән иллә мүгајисәдә зәвварларын сајынын артдығыны билдириб.
