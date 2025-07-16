Иран фашист Исраил режими илә бағлы БМТ-јә ирадыны билдирди. Бәгаји: Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәссизлији сон дәрәҹә тәһлүкәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји Суријанын ҹәнубундакы Сүвејдә бөлҝәсиндә баш верән һадисәләр вә онларла мүлки шәхсин һәлак олмасы илә нәтиҹәләнән гаршыдурмалары кәскин шәкилдә писләјәрәк, ҹидди нараһатлығыны ифадә едиб.
Бәгаји билдириб ки, Исраил режими Суријанын әрази бүтөвлүјүнә гаршы һәрби тәҹавүзләрини давам етдирмәклә јанашы, бу өлкәнин бөјүк бир һиссәсини һәлә дә ишғал алтында сахлајыр.
О, БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын бу тәҹавүзкар һәрәкәтләр гаршысында сусмасыны сон дәрәҹә тәһлүкәли һесаб едәрәк, бунун ишғалчы режимин даһа да ҹәсарәтләнмәсинә јол ачдығыны вурғулајыб.
Назирлик сөзчүсү һәмчинин гејд едиб ки, Гәззәдә сионист режимин һәјата кечирдији ҝөрүнмәмиш сојгырымы, еләҹә дә Суријаја вә Ливана гаршы давамлы һүҹумлар бејнәлхалг һүгуг вә БМТ Низамнамәсинин кобуд шәкилдә позулмасыдыр.
Sizin rəyiniz