Әрагчы илә ҝөрүшдә Лавров Иранын нүвә мәсәләсинин дипломатик јолла һәллини вурғулајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Серҝеј Лавров Чинин Тјантсзин шәһәриндә кечирилән Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв өлкәләрин хариҹи ишләр назирләри иҹласынын кәнарында Иран хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчы илә ҝөрүшдә, Иранын нүвә мәсәләсинин дипломатик јолла һәллини вурғулајыб.
Ҝөрүшдә Ирагчы вә Лавров реҝионал вә бејнәлхалг иш ҝүндәминдә ортаг мараг доғуран мәсәләләр әтрафында фикир мүбадиләси апарыблар.
Русија тәрәфи бир даһа Иранын нүвә програмы әтрафындакы бөһранын сырф олараг, бејнәлхалг ганунлара ујғун шәкилдә, сијаси вә дипломатик јолла һәллинин өнәмини вурғулајыб.
