Пакистан гәтијјәтлә ҝөстәрди ки, Иранла гардашдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Дахили Ишләр Назири ҹәнаб Исҝәндәр Мөмини Пакистан Дахили Ишләр Назирини гаршылама мәрасиминдә билдириб: “Сионист режимин Ирана гаршы һүҹумуну гәтијјәтлә писләдијинә ҝөрә, дост вә гардаш Пакистанын һөкумәти, парламенти вә халгына хүсуси миннәтдарлығыымы билдирмәлијәм. Пакистанын сәдагәтли вә гәтијјәтли аддымы әмәлдә ҝөстәрди ки, ики дөвләт вә халг дост вә гардашдыр вә мүхтәлиф саһәләрдә анлашмалар вә һәмкарлыглары артырмаг үчүн бөјүк имканлара маликдир.”
Пакистан Дахили Ишләр Назири Иран, Ираг вә Пакистан Дахили Ишләр Назирләринин үчтәрәфли ҝөрүшүнә ев саһиблији етдији үчүн Иран дахили ишләр назиринә тәшәккүр едиб. Оникиҝүнлүк мүһарибәнин баш вермәси вә сөзүҝедән иҹласын тәхирә дүшмәсиндән тәәссүф ифадә едән пакистанлы назир билдирибдир ки: Ики халг бундан габаг да бир-биринин кәнарында олуб, лакин мүһарибәдән сонра бу бағлылыг вә һәмрәјлик даһа да дәринләшибдир.
