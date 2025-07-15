"Ҹулани"- Голани Бакыда; “ИШИД” террорчуларынын Гарабаға көчүрүлмәси үчүн јени план \ Илһам Әлијевин битмәјән ҹүһүд вә вәһаби севҝиси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Меһр хәбәр аҝентлијинин мүхбиринә мүсаһибәсиндә Тәһрир әш-Шам вәһһаби террор груплашмасынын лидеринин Азәрбајҹан Республикасына сәфәри илә бағлы ачыглама верән Гәрби Асија мәсәләләри үзрә експерт Мүртәза Симјари билдириб: “Ҝөрүндүјү кими, Голани бу сәфәр заманы Азәрбајҹан Республикасы һөкумәти илә газ кәмәринин Суријаја өтүрүлмәси илә бағлы мүзакирәләр апарыб. Бу ајсбергин ҝөрүнән тәрәфидир, лакин дәрин мәнада Голани режими Суријанын реҝионал һадисәләрдәки ролуну дәјишмәјә вә өзүнү реҝионда Америка вә сионист әмәлијјатлар отағында бир нөмрәли галаја чевирмәјә вә бунун мүгабилиндә даһа чох малијјә вә мадди-техники јардым алмаға һазырлашыр.”
О, әлавә едиб: “Бу сәфәр һәм дә ону ҝөстәрир ки, Голани Түркијәнин тәнзимләмә сијасәтләринә әмәл едиб, чүнки Дәмәшг кифајәт гәдәр сабитлијин олмамасы вә чохлу сајда јерли вә хариҹи акторларын олмасы сәбәбиндән кечид дөврүндә мәркәз нөгтәсидир. Голани Америка реҝионал лабораторијасында ҝенетик мутасијаја мәруз галмыш вә Дәмәшг мүгавимәт ҝөстәрән Ислам ҹәмијјәти мүгабилиндә “нормаллашмыш” мүсәлман ҹәмијјәтинин символуна чеврилир. Бу брендингин бир һиссәси исә Бакыда һәјата кечирилир.”
Гәрби Асија мәсәләләри үзрә експерт Тәһрир әш-Шам террор һәрәкатынын маһијјәтинә тохунараг дејиб: “Голанинин Бакыја сәфәринин диҝәр әсас мотивасијасы да бу ҝүнләрдә Дәмәшгдә түғјан едән вә Суријада хаос вә тәһлүкәсизлик проблемләринә сәбәб олан бејнәлхалг тәкфирчи гүввәләрлә бағлыдыр. Бу гүввәләр мәркәзи һөкумәтә табе олмур вә Голанини ҹари мәсәләләрдә сијаси прагматизмдә иттиһам едирләр.”
Симјари, давам едәрәк билдириб: “Тәһрир әш-Шамдакы мүхтәлиф фраксијаларын мөвҹудлуғуна ҝөрә Голани мүхтәлиф ениш-јохушларла үзләшиб. Тәшкилатдакы сәләфи-ҹиһад зијалы лидерләри арасында ихтилафлар ән јүксәк сәвијјәдәдир вә тәкфирин һәдди вә һүдуду кими мәсәләләрдә бошлуглар о дәрәҹәдә дәриндир ки, Әбдүл Рәһим Атун вә Әбу Мәһәммәд әл-Мугаддасинин зијалы тәрәфдарлары арасында јалныз силаһ һөкм сүрүр. Мәһз буна ҝөрә дә Голани, хариҹи тәкфирчи террор гүввәләринин Дәмәшгдән Гарабағ дәштисинә көчүрүлмәси планыны тәсдигләмәк үчүн Бакыја сәфәр едир.”
Әлијевләр сүлалә режиминин террорчулары гәбул етмәсинин мотивләринә тохунан експерт дејиб: “Бакы һөкумәтинин дә бу бејнәлхалг гүввәләри гәбул етмәк үчүн кифајәт гәдәр мотивләри вар иди вә иглим проблемләрини бәһанә едәрәк Иранла сәрһәддә јерләшән Шиә шәһәр вә кәндләрини бошалдыб. Инди дә чохмилләтли тәкфирчи гүввәләрин һәмин әразиләрдә јерләшмәсинә имкан јараныб. Гејд етмәлијик ки, Бакы һөкумәти бу һесабламаларда дүшүнҹә хәтасына јол вериб.”
Бакы ал-вериндә гара сиккәнин ики үзүндәки "Ҹолани" вә "Фәһимә Әрвани"
Реҝионал тәһлүкәсизлик саһәсиндә бу експерт Бакыда даһа бир террорчу тәбәгәнин олмасына тохунараг әлавә едиб:
Реҝионал тәһлүкәсизлик саһәси үзрә експерт Бакыда өзүнә сығынаҹаг алмыш даһа бир террорчу тәшкилатын мөвҹудлуғуна тохунараг әлавә едиб: “Һадисәләрин тәфәррүатлы шәкилдә тәһлили ҝөстәрир ки, америкалы вә сионист команданлыг Суријадакы тәкфирчи террорчулар илә Бакыда олан Албанијадакы еклектик террорчулар арасында консептуал ортаг нөгтә јаратмаға чалышыр. Бу тәһлил үчүн сүбутлар да вар ки, бунлардан ән мүһүмү Ирандан хариҹә гачмыш мүнафигләрин тәшкил вердији “Нифаг” ТВ-јә азәри дилиндә бәзи хәбәрләрин јајымы үчүн лисензија верилмәсидир; иранлы мүнафигләрин тәшкил вердији “МКО” террор тәшкилаты азәри дилиндә јајымланан хәбәр тв идарәсинин мәсулијјәтини Фәһимә Әрвани кими флөрт едән вә ҹинајәткар гадына һәвалә едиб.”
Симјари сөзүнә давам едәрәк билдириб: “Бәзи мәлуматлар “МКО” террор тәшкилатынын Азәрбајҹан шәбәкәсини ҝенишләндирмәк үчүн Бакыда хәбәр бүросунун ачылмасы илә бағлы јазышмалара башладығындан хәбәр верир. Бу хәбәр бүросу әслиндә МКО-нун әмәлијјатлар һәјата кечирмәк үчүн тәкфирчи шәбәкә илә әлагә сахламасы үчүн бир өртүкдүр. Гејд едәк ки, Тәл-Әвив Азәрбајҹан Республикасыны Ирана гаршы һәрби әмәлијјатларын ескаласија мәркәзинә чевирмәк нијјәтини дәфәләрлә бәјан едиб.”
Експерт сонда вурғулајараг билдириб: “Шүбһәсиз ки, Әлијев һөкумәти хариҹи дүшмән аҝентинин давранышыны диггәтлә нәзәрдән кечирмәклә баша дүшәҹәк ки, Голани вә Әрвани Суријанын гијмәтли сиккәси дејил, гара вә дәјәрсиз пулдур, реҝионун ҝәләҹәји үчүн рисклидир вә бу, Теһран үчүн тәһлүкә јаратмагдан даһа чох Бакыја зәрәр верәҹәкдир.”
