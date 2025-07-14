I24 News: Голани илә Исраил тәрәфи арасында Бакыда ики ҝөрүш / Ирана ачыг-ашкар месаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Силаһлы чеврилиш васитәси илә Дәмәшгә һаким кәсилән вәһһаби террорчулары илә фашист Тәл-Әвив режими арасында мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасы сәјләринин давамында Сурија террорчуларынын лидери Мәһәммәд Голанијә јахын суријалы мәнбә индијәдәк Бакыда Дәмәшг рәсмиләри илә Исраил рәсмиләри арасында ики ҝөрүшүн кечирилдијини ачыглајыб.
О, Исраилин I24 News телеканалына вердији мүсаһибәдә үчүнҹү ҝөрүшүн кечирилмәси еһтималынын олдуғуну вә Мәһәммәд Голанинин бу ҝөрүшләрдән ән азы бириндә иштирак етдијини билдириб.
Ҝөрүшләрдә Голани вәһһаби режиминин хариҹи ишләр назири Әсәд әл-Шејбани вә тәһлүкәсизлик координасијасынын рәһбәри Әһмәд әл-Дәлатинин иштиракы нәзәрдә тутулуб. Диҝәр тәрәфдән, Исраил нүмајәндә һејәтинә јүксәк сәвијјәли тәһлүкәсизлик вә һәрби хадимләр еләҹә дә Исраилин баш назири Бинјамин Нетанјаһунун хүсуси нүмајәндәси дахилдир.
Голани режиминдәки мәнбә Ы24 Неwс –а билдириб: “Бу ҝөрүшләрдә мүзакирә олунан мөвзулар чох һәссас вә ҝенишдир вә Сурија илә Исраил арасында нәзәрдән кечирилән тәһлүкәсизлик разылашмасынын тәфәррүатлары, Иранын Сурија вә Ливандакы ролу, Һизбуллаһ вә Фәләстин групларынын силаһ имканларынын мәһдудлашдырылмасы, Ливандакы фәләстинли гачгын дүшәрҝәләринин вәзијјәти вә Гәззәли гачгынларын бөлҝәдәки ҝәләҹәји барәсиндәки мәсәләләри әһатә едир”.
Бу ҝөрүшләрин мәгсәдләриндән бири дә Дәмәшгдә Исраил координасија офисинин ачылмасыдыр; тәбии ки, рәсми дипломатик статуса малик олмасы ҝөзләнилмәјән офис.
Суријалы мәнбә дә буну вурғулајыб: “Бу ҝөрүшләр үчүн Бакынын сечилмәси Иран Ислам Республикасына ајдын месаж вермәк үчүн Тәл-Әвив вә Вашингтонун бирҝә гәрары иди”.
О, бу месажын дәгиг мәнасыны вә дашыдығы әһәмијјәтини ачыг шәкилдә гејд етмәјиб.
