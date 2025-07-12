Илһам Әлијев ТЕРРОРЧУ Голани ләгәбли Әһмәд әш-Шарааны Бакыда рәсми гәбул етди \ Шиәлијин мәһви барәдә фикир мүбадиләләри апарылды -Фото

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹан Республикасына ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш әлијевләр сүлалә режиминин президенти Илһам Әлијевин Ијулун 12-дә, 14:00 радәләриндә, Бакыда рәсми ишҝүзар сәәфәрдә олан Сурија Әрәб Республикасына чеврилиш јолу илә һаким кәсилмиш “Тәһрир әл-Шам” вәһһаби әгидәли террор груплашмасынын башчысы, Голани ләгәбли Әһмәд әш-Шараа илә ҝениш тәркибдә ҝөрүшү олуб.
АЗӘРТАҸ хәбәр верир ки, сүлалә режиминин башчысы Илһам Әлијев террорчу Голанини рәсмән гаршылајыб.
Илһам Әлијев вә Голани ләгәбли вәһһаби террорчу Әһмәд әш-Шараа рәсми фото чәкдирибләр.
Әлијев, вәһһаби террорчу Әһмәд әш-Шараанын Азәрбајҹана сәфәринин икитәрәфли әлагәләрин инкишафында мүһүм әһәмијјәт кәсб едәҹәјинә үмидварлығыны билдириб.
Суријадакы әввәлки анти-террор Бәшшар Әсәд һөкумәтинин узун илләр әрзиндә Азәрбајҹана мүнасибәтдә гејри-дост сијасәтини һәјата кечирдијини иддиа едән Илаһм Әлијев, вахтында ики дөвләт арасындакы мүнасибәтләридә дурғунлуғун олдуғуну вурғулајыб. О, билдириб ки, Суријада јени һакимијјәтин (вәһһаби Тәһрир әл-Шам террорчу һөкүмәтинин) гурулмасындан сонра әлагәләримизин инкишафы үчүн бөјүк перспективләр ачылыб.
Азәрбајҹан Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин вә баш назирин мүавининин рәһбәрлији илә нүмајәндә һејәтинин Суријаја сәфәрини хатырладан Президент Илһам Әлијев һәмин сәфәр заманы кечирилән ҝөрүшләрлә мүхтәлиф саһәләрдә әмәкдашлығымызын инкишафы илә әлагәдар лајиһәләрин мүзакирә едилдијини вурғулајыб.
Сурија Әрәб Республикасына һаким кәсилмиш Голани вәһһаби террор башчысы Анталја Дипломатија Форуму чәрчивәсиндә әлијевләр сүлалә башчысы илә ҝөрүшүнү мәмнунлугла хатырлајыб.
О, әлијевләр сүлалә режиминин Суријаја ҝөстәрдији “гардашлыг” дәстәјинә ҝөрә Илһам Әлијевә тәшәккүрүнү билдириб.
Баш кәсән вәһһаби террорчу Әһмәд әш-Шараа әввәлки һакимијјәтин Суријанын бир чох өлкәләрлә (јәни Исраил террорчу режими вә јәһудилијин бинөврәсини горујан әрәб лигасы өлкәләри илә), о ҹүмләдән Азәрбајҹанла әлагәләрә хәләл ҝәтирдијини тәәссүфлә гејд едиб. О, өлкәсинин Азәрбајҹанла сијаси, игтисади-тиҹари, мәдәни, һуманитар вә диҝәр саһәләрдә (тәһлүкәсизлик вә һәрби саһәләрдә) әмәкдашлыгда мараглы олдуғуну дејиб.
44 ҝүнлүк икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә Тәһрир әл-Шам террор груплашмасынын үнсүрләринин Түркијә васитәси илә Нахчывана вә орадан Бакыја ҝәтиздириләрәк Гарабағ дөјүшләриндә иштирак етдикләринә ишарә едән Голани, Азәрбајҹанын әлдә етдији уғурлар вә торпагларынын ишғалдан азад едилмәси мүнасибәтилә тәбрикләрини Илһам Әлијевә чатдырыб...
Ҝөрүшдә ики террор режими арасында хүсусилә енержи саһәсиндә әмәкдашлығын ваҹиблији гејд едилиб, Суријанын һазырда ҹидди енержи проблеми илә үзләшдији билдирилиб. Бу хүсусда јахын заманларда Азәрбајҹан газынын Түркијә әразисиндән Суријаја вә орадан да сионист Исраил режиминә ихраҹы лајиһәсинин һәјата кечириләҹәји вурғуланыб вә бунун Суријанын вәһһаби террор режиминин енержи тәһлүкәсизлијинә төһфә верәҹәји гејд олунуб. Әлијевләр сүлалә режиминин Суријанын енерҝетика саһәсинин бәрпасына төһфә вермәк игтидарында олдуғу диггәтә чатдырылыб.
Сөһбәт заманы Әлијевләр сүлалә режими илә Сурија вәһһаби террорчу режими арасында һуманитар, тәһсил вә мәдәнијјәт саһәләриндә әмәкдашлыға тохунулуб, о ҹүмләдән суријалы тәләбәләрә Азәрбајҹанда тәгаүдләрин верилмәси вә мәдәни абидәләрин бәрпасы илә бағлы мәсәләләр әтрафында фикир мүбадиләси апарылыб.
Азәрбајҹанын ишғалдан азад едилмиш Гарабағ әразиләриндә апардығы бәрпа вә гуруҹулуг ишләриндә тәҹрүбәсинин олдуғу нәзәрә алынараг вурғуланыб ки, бу хүсусда Азәрбајҹан Суријанын пост-мүнагишә дөврүндә бәрпа вә гуруҹулуг просесинә өз төһфәсини верә биләр.
Ҝөрүшдә гаршылыглы мараг доғуран диҝәр мәсәләләр (Шиәлијин реҝион өлкәләриндән мәһв едилмәси кими мәсәләләр) барәдә дә фикир мүбадиләси апарылыб.
Сонра Азәрбајҹан Республикасына ганунсуз јолларла һаким кәсилмиш Илһам Әлијевин Сурија Әрәб Республикасына чеврилиш јолу илә һаким кәсилмиш Голани ләгәбли вәһһаби террорчу Әһмәд әш-Шараа илә мәһдуд тәркибдә ҝөрүшү кечирилиб.
