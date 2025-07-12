Суријаја һаким кәсилмиш вәһһаби террорчу Голани (Әһмәд әш-Шараа) Азәрбајҹана ишҝүзар сәфәрә ҝәлиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чеврилиш јолу илә Сурија Әрәб Республикасына һаким кәсилмиш “Тәһрир әл-Шам” вәһһаби террор груплашмасынын башчысы Голани (Ҹолани) ләгәбли Әһмәд әш-Шараа ијулун 12-дә әлијевләр сүлаләсинин ганунсуз јолларла һаким кәсилдији Азәрбајҹан Республикасына ишҝүзар сәфәрә ҝәлиб.
АЗӘРТАҸ- хәбәр верир ки, һәр ики режимин Дөвләт бајрагларынын далғаландығы Һејдәр Әлијев Бејнәлхалг Аеропортунда “али гонағын шәрәфинә” (јәни сабиг террорчу Голани үчүн) фәхри гаровул дәстәси дүзүлүб.
Террорчу Әһмәд әш-Шарааны әлијевләр сүлалә режиминин баш назиринин биринҹи мүавини Јагуб Ејјубов, хариҹи ишләр назиринин мүавини Фариз Рзајев вә режимин диҝәр рәсми шәхсләри гаршылајыблар.
