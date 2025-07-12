Азәрбајҹан һакимијјәтиндә вәһһабилијин инсанлара сырыдылмасы \ Јас мәрасимләриндә еһсан верилмәси гадаған едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹана һаким кәсилмиш јәһуд көкәнли әлијевләр сүлалә режими өлкәнин 90 %-ни тәшкил едән Шиә вәтәндашлары вә 10%-ни тәшкил едән Шафеи сүнниләрини вәһһаби әгидәсинә јөнәлтмәкдә исрарлыдыр. Белә ки, Мәһәррәмлик вә Ашура мәрасимләринә гадағаларын тәтбиг едилмәсинин ардынҹа јас мәрасимләриндә еһсан верилмәсини гадаған едиб. Сүлалә режими илк олараг дәбдәбәли еһсан сүфрәсинин верилмәсини гадаған етсә дә заман кечдикҹә үмумијјәтлә јас мәрасимини горхунҹ вәһһабилик әгидәсиндә олдуғу кими тамамилә гадаған едәҹәкдир...
Азәрбајҹан КИВ-нин вердији мәлуматлара ҝөрә артыг бу план Саатлы, Сабирабад вә диҝәр шәһәр вә кәндләриндә јас мәрасимләриндә дәбдәбәли еһсан верилмәси ләғв едилиб.
