ХӘРЧӘНҜ ШИШИ ОЛАН ИСРАИЛ МӘҺВӘ МӘҺКУМДУР
Видео | Фәләстин Мүгавимәт Гүввәләри фашист Исраил ордусуну тәләјә салды. 10 ҹүһүд ишғалчысы ҹәһәннәмә васил олду
8 iyul 2025 - 18:26
Xəbər kodu: 1705920
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин Мүгавимәт Гүввәләри Гәзза золағынын шималында јерләшән Бејт Һанун шәһәриндә фашист Исраил јәһуди ордусу гүввәләринә гаршы координасијалы вә комплекс әмәлијјат кечириб вә нәтиҹәдә индијәдәк ән азы 10 Исраил әсҝәри ҝәбәриб, 14 јәһуди үнсүрү јараланыб. Онлардан бәзиләринин дуруму ағлрдыр.
Sizin rəyiniz