Сионист режимин һава һүҹумларынын интенсивләшмәси фонунда Ливан-Исраил данышыглары еркән дајандырылды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-нин васитәчилији илә Ливан вә Исраил режими арасында данышыглар чәршәнбә ҝүнү Ромада вахтындан әввәл баша чатды.
АБШ Дөвләт Департаментинин рәсмиси хәбәри тәсдигләди вә данышыгларын еркән дајандырылмасынын сәбәбинин мејданда баш верән һадисәләр олдуғуну сөјләди вә әлавә етди: Ҝөрүш јерли вахтла саат 15:30-да баша чатды вә данышыглар планлашдырылдығы кими ҹүмә ахшамы ҝүнү давам едәҹәк.
Бу арада, дипломатик мәнбәләр данышыгларын дајандырылмасынын сәбәби кими АБШ нүмајәндә һејәтинин интенсив мәсләһәтләшмәләр тәләбини ҝөстәрдиләр. Бәзи мәлуматлара ҝөрә, Исраилин Вашингтондакы сәфири Јеһиел Леитерин Ливан нүмајәндә һејәтиндән "јанлыш мәлумат сызмасы" адландырдығы һадисәдән сонра данышыгларын мүвәггәти дајандырылмасыны тәләб етдији билдирилир.
Әкс тәрәфдә исә, Ливан дипломатик мәнбәји данышыгларын дајандырылмасы тәләбинин Америка нүмајәндә һејәти тәрәфиндән дахили мәсләһәтләшмәләр апармаг үчүн едилдијини билдирди.
Sizin rəyiniz