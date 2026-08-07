Әфганыстанын Бәлхаб шәһәриндә Шиәләрин издиһамлы Әрбәин топлантысы \ Фото Хәбәр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин Зијарәти илә ејни вахтда Әфганыстанын Сәр-е-Пул вилајәтинин Бәлхаб шәһәриндә Шиәләр Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) әзадарлыг етмәк үчүн Мир Сејид Әлинин мәзарына топлашыблар. Бу мәрасимдә Мәзари-Шәрифин ҹүмә намазынын имамы Һөҹҹәтүлислам вә Мүслимин Сејид Һејдәр Һашими чыхыш едиб вә Әһли-Бејт (ә) әзадарлары мәрсијә охујублар.
7 avqust 2026 - 13:31
Xəbər kodu: 1849757
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz