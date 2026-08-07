Иранын Тамерчин сәрһәдиндән ҝери гајыдан Әрбәин зәвварлары \ Фото Хәбәр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кәрбәлада Әрбәин мәрасиминин баша чатмасы илә ејни вахтда Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) зәвварларынын Иран Ислам Республикасынын Тамерчин бејнәлхалг сәрһәдиндән ҝери гајытмасы просеси башлајыб. Бу маршрут бојунҹа Мостазафан Фондунун мокәби диҝәр мокәбләр вә хидмәт тәминатчылары илә јанашы, ҝеҹә-ҝүндүз иашә, тибби, банк вә мәдәни хидмәтләр ҝөстәрәрәк мүгәддәс зијарәтҝаһлардан гајыдан зәвварлара гуллуг едирләр.
7 avqust 2026 - 13:13
Xəbər kodu: 1849748
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz