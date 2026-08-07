Тәбриздә Әрбәин Зијарәтинә Гатыла Билмәјәнләрин Әзадарлыг Јүрүшү \ Фото Хәбәр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чәршәнбә ахшамы ҝүнү, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин Ҝүнүнүн илдөнүмү мүнасибәти илә Иран Ислам Республикасы дахилиндә ән бөјүк дини топлантылардан бири башлады вә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин зијарәтинә гатыла билмәјәнләр өлкә дахилиндә мүхтәлиф шәһәр вә әјаләтләрдә јүрүшә башладылар. Тәбриздә бу јүрүш Шәһид Беһишти мејданындан башлајараг Имам Хомејни (р.ә) адына Мусәллаје Әзәмә гәдәр давам едиб.
7 avqust 2026 - 11:43
Xəbər kodu: 1849721
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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