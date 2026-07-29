Һааретз Исраил ордусунун дахилдән дағылдығыны хәбәр верди: Бир һәфтә әрзиндә ики исраилли гадын һәрбчи интиһар едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ивритдилли "Һааретз" гәзетинин јајдығы мәлумата ҝөрә, сон бир һәфтә әрзиндә Исраил ордусунун ики гадын һәрбчиси интиһар едиб. Бунунла да 2026-ҹы илин әввәлиндән индијәдәк интиһар едән һәрбчиләрин сајы 16 нәфәрә чатыб.
Гәзетин мәлуматына әсасән, Мисирлә сәрһәддә јерләшән "Бардилас" баталјонунда хидмәт едән гадын һәрбчиләрдән бири чәршәнбә ахшамы сәһәр Исраилин ҹәнубундакы һәрби базалардан бириндә интиһар едиб. Ағыр јаралы вәзијјәтдә тапылан һәрбчи хәстәханаја чатдырылса да, һәкимләр онун һәјатыны хилас едә билмәјибләр.
Бундан әввәл исә һәрби кәшфијјат бөлмәсиндә мәхфи вәзифәдә чалышан диҝәр бир гадын һәрбчи базар ҝүнү Исраилин мәркәзиндә, Рамат Һашарон шәһәри јахынлығындакы Ҝлилот һәрби базасында интиһар едиб.
Мәлумата ҝөрә, Исраил ордусу һәр ики һадисә илә бағлы арашдырмалара башлајыб. Һәрби полис интиһарларын сәбәбләри вә башвермә шәраитини арашдырыр.
"Һааретз" билдирир ки, Гәзза мүһарибәсиндә иштирак етмиш даими вә еһтијат гүввәләрдән олан азы даһа 9 һәрбчи дә хидмәт јериндән кәнарда интиһар едиб.
Гәзетин даһа әввәл дәрҹ етдији мәлумата ҝөрә, 2025-ҹи илдә Исраил ордусунда хидмәт заманы 22 һәрбчи интиһар едиб ки, бу да сон 15 илин ән јүксәк ҝөстәриҹиси һесаб олунур.
Исраил медиасы сон ајларда дәрҹ олунан материалларда һәрбчиләр арасында интиһар һалларынын артмасыны 2023-ҹү илин октјабрында башлајан Гәзза мүһарибәсинин јаратдығы психоложи ҝәрҝинлик вә травмаларла әлагәләндирир.
Sizin rəyiniz