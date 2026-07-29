11 ијулда ҝәбәрән сенатор Линдси Граһам бу ҝүн, нәһајәт, басдырылыр \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 11 ијулда ҝәбәрән сенатор Линдси Граһам бу ҝүн, нәһајәт, басдырылыр. Онун дәфнинә Нетанјаһу вә Зеленски дә тәшриф бујурублар. Линдси бу өлкәләрин мүһарибә апармасы үчүн ән бөјүк лоббичилик едән сијасәтчи иди. Трамп демишкән, о, бүтүн мүһарибәләри севирди, севмәдији мүһарибә олмајыб.
Линдси Трампы Иранла мүһарибәјә башламаға инандырдығына ҝөрә чох севинирди. Видеода о, ишчиләри илә бирликдә Трампын бу мәсәлә илә бағлы чыхышына бахараг, ҝүлүр вә фәхрлә дејир:
"Һа-һа-һа, биз буну етдик... Аз гала ағладым [севинҹдән]. Бу ҝүнү ҝөрмәк үчүн нә гәдәр јол гәт етмәли олдуг!? Бу мәним индијә гәдәр етдикләримин ән јахшысыдыр."
Видеонун сонунда Линдси дејир ки, Трамп вә Нетанјаһу мүасир дөврүн Рузвелти вә Чөрчилидир.
Чох тәәссүф ки, Линдси бу ҝүнләри ҝөрмәди – “мүасир дөврүн Рузвелти илә Чөрчилинин” индики һалларыны ҝөрсәјди, јенә ағлајарды, амма бу дәфә чарәсизликдән.
Sizin rəyiniz