Бәгаји: Иран Украјнанын һәрәкәтини гәтијјән ҹавабсыз гојмајаҹаг \ Кијев тәһлүкәли бир маҹәраја имза атыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаи ИРНА-нын суалына “Бу јахынларда Украјнанын Иран ҝәмисинә һүҹумунун шаһиди олдуг вә нәтиҹәдә бир нечә Иран вәтәндашы шәһид олду вә јараланды. Һәмчинин Хариҹи Ишләр Назирлијинин бәјанат јајмасынын вә Украјнанын мүвәггәти ишләр вәкилинин чағырылмасынын шаһиди олдуг. Бу бахымдан, хариҹи ишләр назири Авропа Бирлијинин хариҹи сијасәт рәһбәри Каја Калласла телефон данышығы апарды. Билирик ки, Русијанын Украјна илә мүһарибәси вә Украјна президентинин Иранын ролу илә бағлы иддиалары мәсәләсиндә Авропа өз мөвгеләриндә ардыҹыл олуб вә Кијеви аддымларында мүшајиәт едиб. Инди исә Украјнанын јени иддиаларыны вә өлкә президентинин Украјна мүһарибәси илә Һөрмүз боғазындакы һадисәләр арасында әлагә јаратмаг сәјләрини нәзәрә алсаг, Кијевин бу јени ҝәрҝинлијә гаршы Авропанын мәсулијјәти нәдир? Сизҹә, Зеленскинин һәрәкәти Авропанын дәстәји вә јашыл ишығы илә нә дәрәҹәдә һәјата кечирилиб?” ҹаваб олараг билдириб:
"Әлбәттә ки, өзләрини Украјна режиминин тәрәфдары вә дәстәкчиси һесаб едән бүтүн тәрәфләр бу мәсәләдә мәсулијјәт дашымалыдырлар. Үмумијјәтлә, Украјна президентинин давранышы Биринҹи Дүнја Мүһарибәси әрәфәсиндә драматик вә чох тәһлүкәли һәрәкәтләр едән анархистләрин давранышларыны хатырладыр ки, бунун нәтиҹәләри бүтүн Авропаја тәсир етди."
Бәгаји әлавә етди: "Әмин олун ки, диггәти ҹәлб етмәк вә бејнәлхалг балансларда о гәдәр дә јүксәк олмајан чәкинизи ҝөстәрмәк үчүн драматик бир һәрәкәтлә садәҹә ејни сәвијјәдә гала билмәзсиниз. Бунун нәтиҹәләри, шүбһәсиз ки, сизин үчүн ҝөзләнилмәз олаҹаг вә нәтиҹәләри ҹәлб етдијиниз бүтүн бөлҝәјә тәсир едәҹәк." Украјна режими артыг дөрд илдир ки, өлкәсини ҝүҹләр арасында ҝеосијаси мүнагишә васитәси кими алчалдыр. Бу мүддәт әрзиндә проблеми һәлл етмәјә вә өлкәни вә реҝиону Шәрги Авропаја вә мүәјјән мәнада бүтүн дүнјаја тәтбиг етдији мүһарибәдән хилас етмәјә диггәт јетирмәк әвәзинә, мүхтәлиф өлкәләри иттиһам едиб вә башгаларыны ҝүнаһландырыб.”
О әлавә етди: “Биз әввәлдән демишик ки, Украјна илә Русија арасындакы мүнагишәјә һеч бир мүдахиләмиз јохдур. Украјнанын бу һәрәкәти һәм дә тамамилә ганунсуз, әсассыз, БМТ Низамнамәсинә зидд вә бизим тәрәфимиздән ҹавабсыз галмајаҹаг тәһлүкәли бир маҹәра иди. Зеленскинин рәһбәрләри ону мүтләг нәзарәтдә сахламалы вә бу мәсәләдә диггәтли олмалыдырлар, чүнки Украјна режиминин һәрәкәтләри дүнјанын мүхтәлиф јерләри үчүн нәтиҹәләрә сәбәб ола биләр. Билирик ки, Хәзәрјаны өлкәләр бу һәрәкәтдән сон дәрәҹә нараһатдыр вә наразыдырлар вә Украјна режими бу һәрәкәтә ҝөрә мүтләг мәсулијјәт дашымалыдыр”.
Sizin rəyiniz