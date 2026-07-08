Телеграф: Иранын Шәһид Лидеринин Дәфн Мәрасими Мүасир Тарихдә Ән Бөјүк Дәфн Мәрасимләриндән Бири Олаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Британија гәзети Телеграф, Ислам Ингилабынын шәһид лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеинин вида мәрасими илә бағлы хәбәриндә мәрасимин рәсмән башламаздан әввәл дәфн мәрасиминә апаран күчәләрдә минләрлә инсанын топлашдығыны вә онларын Иранын дүшмәнләриндән гисас тәләб етдијини јазды.
Гәзет, Иран рәсмиләринин һесабламаларына истинадән, Теһран мәрасиминдә иштирак едәнләрин сајынын 20 милјон нәфәрә чата биләҹәјини вә Теһран, Гум, Мәшһәд вә Ирагын зијарәт шәһәрләриндә кечирилән мәрасимләр дахил едиләрсә, иштиракчыларын үмуми сајынын тәхминән 35 милјону өтә биләҹәјини билдирди. Телеҝрапһ-а ҝөрә, бу статистика бу мәрасими мүасир тарихин ән бөјүк дәфн мәрасимләри арасында јер алыр.
“Телеграф” гәзети һәмчинин бөјүк сајда инсанын иштиракыны Ајәтуллаһ Хаменеинин популјарлығынын вә сосиал дәстәјинин әламәти кими гијмәтләндириб вә Гәрбдә иғтишашлар вә ја Иранын дахили бирлијинин зәифләмәси илә бағлы бәзи прогнозларын әксинә олараг, шәһид лидери јола салмаг үчүн күчәләрә чохлу сајда инсанын чыхдығыны јазыб.
Гәзет даһа сонра мәрасимдә тәхминән 100 өлкәдән нүмајәндә һејәтләринин иштирак етдијини гејд едиб вә бу иштиракы дәфн мәрасиминин бејнәлхалг өлчүләринин вә Иран Ислам Республикасынын реҝионда вә дүнјада сијаси мөвгејинин ҝөстәриҹиси кими гијмәтләндириб.
Sizin rəyiniz