Ислам Ингилабынын Шәһид Лидери Имам Хаменеи илә Вида Мәрасими - Фоторепортаж

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Билдијимиз кими, Шәһид Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи (Ризвануллаһи әлејһ) вә аиләси илә вида мәрасими шәнбә ҝүнү сәһәр Теһранын Мосәлла мәсҹидиндә милјонларла әзадарларын иштиракы илә башламышды. Хатырладаг ки, Имам Хаменеи һәзрәтләри вә онун аилә үзвләри 28 Феврал 2026-ҹы илдә, сәһәр 08:00 радәләриндә Америка-сионист дүшмәнинин вәһши вә террор һүҹуму заманы шәһидлик зирвәсинә наил олдулар.
5 iyul 2026 - 13:40
Xəbər kodu: 1835844
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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