Трамп Иранла анлашманын тәнгидчиләрини тәһгир етди: Ја пахылдырлар, ја да ахмаг!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Доналд Трамп ҹүмә ахшамы өзүнүн “Трутһ Соҹиал” сосиал шәбәкәсиндә пајлашдығы месажда Иранла бағлы сијасәтинә даир тәнгидләрә реаксија вериб.
Трамп бу месажында Иран Ислам Республикасына гаршы кифајәт гәдәр сәрт давранмадығыны дүшүнән тәнгидчиләрә һүҹум едиб.
АБШ Президенти јазыб: Мәним Ирана гаршы кифајәт гәдәр сәрт олмадығымы дүшүнән бу ахмаглар, фонд базарынын јени тарихи рекорд вурдуғу вә нефт гијмәтләринин дүшмәкдә олдуғу бир вахтда ја пахылдырлар, ја пис инсанлардыр, ја да ахмагдырлар.
Трамп даһа сонра бу месажында бир даһа өзүнүн МАҜА адлы сечки шүарыны тәкрарлајараг јазыб: Американы јенидән мөһтәшәм едәк.
Бу ачыгламалар Иран вә АБШ арасында сон әлдә олунмуш анлашмаја вә онун глобал базарлар, еләҹә дә реҝионал тәһлүкәсизлик үчүн нәтиҹәләринә даир реаксијаларын давам етдији бир вахтда сәсләндирилиб.
Sizin rəyiniz