Бәгаји: Анлашма Меморандуму ики өлкә президентләри тәрәфиндән имзаландыгда, онун позулмасы даһа бөјүк бәдәлләрә сәбәб олаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 18 ијун Ҹүмә ахшамы сәһәри Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји Иран вә АБШ президентләри арасында Исламабад Анлашма Меморандумунун мәтнинин рәгәмсал вә үзбәүз форматда имзаландығыны елан етди.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү бу мүнасибәтлә деди: "Дүшүнүрәм ки, мәтн рәсми олараг ики өлкәнин президентләри тәрәфиндән имзаланыб."
Планын Исвечрәдә ҝөрүш кечирилмәси вә мәтнин һәр ики тәрәф тәрәфиндән рәсми олараг имзаланмалы олдуғуну билдирән Бәгаји сөзүнә давам етди: “Сон 24 саат әрзиндә нәзәрдән кечирдик вә нәтиҹәјә ҝәлдик ки, мәтнин ики өлкәнин президентләри тәрәфиндән мүәјјән бир јердә олмаг мәҹбуријјәтиндә галмадан виртуал шәкилдә имзаланмасы даһа јахшыдыр. Бунун үчүн бир чох сәбәбимиз вар.”
О сөзүнә давам етди: “Сәбәбләрдән бири одур ки, мәтн ики өлкәнин ән јүксәк вәзифәли шәхсләри тәрәфиндән имзаландыгда, ону позмаг адәтән даһа бөјүк хәрҹләрә сәбәб олур вә тәҹрүбәләримизи нәзәрә алараг бунун баш вермәсини үстүн тутдуг. Һәмчинин мәрасимин кечирилмәсинин [ҹәдвәлимиздә] чох јер тутмадығыны да баша дүшдүк.”
Ҹүмә ҝүнү Исвечрәјә сәфәрин статусу илә бағлы суала ҹаваб олараг Бәгаји изаһ етди: “Һәр һалда, данышыгларын нөвбәти мәрһәләси башламалыдыр. Исвечрәдәки бу ҝөрүш һәлә дә ҝүндәмдәдир. Тәрәфләрин васитәчиләр васитәсилә јахын саатларда бир нәтиҹәјә ҝәлиб-ҝәлмәдијини ҝөрмәлијик.
Sizin rəyiniz