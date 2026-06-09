Захарова: Русија Фәләстин дөвләтинин јарадылмасыны тәләб едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Марија Захарова вердији ачыгламада Москванын Фәләстин мәсәләсинин һәлли үчүн данышыглар вариантыны дәстәкләдијини вурғулады: Русија Фәләстин дөвләтинин јарадылмасыны тәләб едир.
Журналистләрлә сөһбәтиндә Захарова Гәрбин, хүсусән дә АБШ-нин Фәләстин бөһранынын һәлли үчүн бејнәлхалг һүгуг вә реҝиондакы реаллыглар нәзәрә алынмадан ирәли сүрүлән алтернатив планларына вә идејаларына тохунараг билдирди: Бејнәлхалг һүгугу позмаг вә реаллыгдан ајрылмыш, фаҹиәли нәтиҹәләри ҝөз габағында олан сынаглара гатылмаг јолу илә ҝетмәк әвәзинә, фәләстинлиләр вә исраиллиләр арасында бирбаша данышыглара башламасына диггәт јетирмәлијик.
Sizin rəyiniz