  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Захарова: Русија Фәләстин дөвләтинин јарадылмасыны тәләб едир

9 iyun 2026 - 20:31
Xəbər kodu: 1824992
Source: İRNA
Захарова: Русија Фәләстин дөвләтинин јарадылмасыны тәләб едир

Захарова: Русија Фәләстин дөвләтинин јарадылмасыны тәләб едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Марија Захарова вердији ачыгламада Москванын Фәләстин мәсәләсинин һәлли үчүн данышыглар вариантыны дәстәкләдијини вурғулады: Русија Фәләстин дөвләтинин јарадылмасыны тәләб едир.

Журналистләрлә сөһбәтиндә Захарова Гәрбин, хүсусән дә АБШ-нин Фәләстин бөһранынын һәлли үчүн бејнәлхалг һүгуг вә реҝиондакы реаллыглар нәзәрә алынмадан ирәли сүрүлән алтернатив планларына вә идејаларына тохунараг билдирди: Бејнәлхалг һүгугу позмаг вә реаллыгдан ајрылмыш, фаҹиәли нәтиҹәләри ҝөз габағында олан сынаглара гатылмаг јолу илә ҝетмәк әвәзинә, фәләстинлиләр вә исраиллиләр арасында бирбаша данышыглара башламасына диггәт јетирмәлијик.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha