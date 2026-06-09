Һизбуллаһын Исраил ордусуна гаршы һәрби ҹаваб әмәлијјатлары давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливанын Һизбуллаһ һәрәкаты Исраил режиминин һүҹумларына ҹаваб олараг Ливанын ҹәнубунда һәрби һәдәфләрә гаршы әмәлијјатларыны давам етдириб вә Исраил ордусуна мәхсус гүввәләрин топлашдығы үч ајры нөгтәни һәдәфә алыб.
Һизбуллаһын јајдығы бәјаната әсасән, һәрәкатын дөјүшчүләри бир нечә пилотсуз учуш апараты (ПУА) васитәсилә Ливанын ҹәнубундакы ән-Накура гәсәбәсиндә Исраил һәрби техникасы вә шәхси һејәтинин топландығы әразини вурублар.
Һизбуллаһ гејд олунур ки, даһа бир әмәлијјатда әт-Тири гәсәбәси әтрафында јерләшән Исраил гүввәләринин топлашдығы мөвге бир ПУА илә һәдәф алыныб.
Ејни заманда Һизбуллаһ диҝәр бир ачыгламасында Ливанын ҹәнубундакы Јәһмәр әш-Шәгиф бөлҝәси јахынлығында Исраил ордусуна мәхсус ҹанлы гүввә вә техниканын топландығы нөгтәнин пилотсуз учуш апараты илә вурулдуғуну билдириб.
Бундан башга, Ливан Ислами Мүгавимәти бу ҝүн Шәгәф галасы әтрафында Исраил ордусуна мәхсус “Меркава” танкынын идарәолунан ракетлә һәдәф алындығыны ачыглајыб.
Sizin rəyiniz