  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Азәрбајҹан вә Гафгаз

Пашинјан Ермәнистан парламент сечкиләриндә гәләбә газандығыны елан едиб

9 iyun 2026 - 20:14
Xəbər kodu: 1824981
Source: İRNA
Пашинјан Ермәнистан парламент сечкиләриндә гәләбә газандығыны елан едиб

Ермәнистанын Баш назири вә “Вәтәндаш мүгавиләси” партијасынын сәдри Никол Пашинјан парламент сечкиләриндә гәләбә газанды.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ермәнистанын Баш назири вә “Вәтәндаш мүгавиләси” партијасынын сәдри Никол Пашинјан парламент сечкиләриндә гәләбә газандығыны бәјан едәрәк билдириб ки, онун рәһбәрлик етдији партија нөвбәти һөкумәти тәкбашына формалашдыраҹаг.

Пашинјан базар ертәси кечирдији мәтбуат конфрансында дејиб: Ијунун 7-дә кечирилмиш парламент сечкиләринин нәтиҹәләри “Вәтәндаш мүгавиләси” партијасына коалисија тәрәфдашлары олмадан өлкәни идарә етмәк имканы вериб.

Пашинјан вурғулајыб ки, “Вәтәндаш мүгавиләси" партијасы Милли Ассамблејаја сечкиләрдә галиб ҝәлиб вә һөкумәти мүстәгил шәкилдә формалашдыраҹаг.

Пашинјанын сөзләринә ҝөрә, партијасы 2021-ҹи ил парламент сечкиләри илә мүгајисәдә даһа чох сечиҹинин етимадыны газаныб. О, әлдә олунан нәтиҹәни һәм мүһүм наилијјәт, һәм дә ҹидди мәсулијјәт кими гијмәтләндириб.

Ермәнистанын Баш назири әлавә едиб: Бу нәтиҹә ону ҝөстәрир ки, Ермәнистан Республикасы вәтәндашлары дөвләтчилијин, мүстәгиллијин, ҝәләҹәјин вә сүлһүн тәрәфиндәдирләр.

Реутерс аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Пашинјан “Вәтәндаш мүгавиләси” партијасынын нәтиҹәсини “тарихи гәләбә” адландырыб. Һазыркы мәрһәләдә сечки бүллетенләринин 21 фаизи сајылыб вә партија тәхминән 54,5 фаиз сәс топлајыб.

Русијаја јахын мөвгеји илә танынан “Ҝүҹлү Ермәнистан” коалисијасы 21,9 фаиз сәслә икинҹи, “Ермәнистан” коалисијасы исә 8,7 фаиз сәслә үчүнҹү јердә гәрарлашыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha