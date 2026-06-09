Пашинјан Ермәнистан парламент сечкиләриндә гәләбә газандығыны елан едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ермәнистанын Баш назири вә “Вәтәндаш мүгавиләси” партијасынын сәдри Никол Пашинјан парламент сечкиләриндә гәләбә газандығыны бәјан едәрәк билдириб ки, онун рәһбәрлик етдији партија нөвбәти һөкумәти тәкбашына формалашдыраҹаг.
Пашинјан базар ертәси кечирдији мәтбуат конфрансында дејиб: Ијунун 7-дә кечирилмиш парламент сечкиләринин нәтиҹәләри “Вәтәндаш мүгавиләси” партијасына коалисија тәрәфдашлары олмадан өлкәни идарә етмәк имканы вериб.
Пашинјан вурғулајыб ки, “Вәтәндаш мүгавиләси" партијасы Милли Ассамблејаја сечкиләрдә галиб ҝәлиб вә һөкумәти мүстәгил шәкилдә формалашдыраҹаг.
Пашинјанын сөзләринә ҝөрә, партијасы 2021-ҹи ил парламент сечкиләри илә мүгајисәдә даһа чох сечиҹинин етимадыны газаныб. О, әлдә олунан нәтиҹәни һәм мүһүм наилијјәт, һәм дә ҹидди мәсулијјәт кими гијмәтләндириб.
Ермәнистанын Баш назири әлавә едиб: Бу нәтиҹә ону ҝөстәрир ки, Ермәнистан Республикасы вәтәндашлары дөвләтчилијин, мүстәгиллијин, ҝәләҹәјин вә сүлһүн тәрәфиндәдирләр.
Реутерс аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Пашинјан “Вәтәндаш мүгавиләси” партијасынын нәтиҹәсини “тарихи гәләбә” адландырыб. Һазыркы мәрһәләдә сечки бүллетенләринин 21 фаизи сајылыб вә партија тәхминән 54,5 фаиз сәс топлајыб.
Русијаја јахын мөвгеји илә танынан “Ҝүҹлү Ермәнистан” коалисијасы 21,9 фаиз сәслә икинҹи, “Ермәнистан” коалисијасы исә 8,7 фаиз сәслә үчүнҹү јердә гәрарлашыб.
Sizin rəyiniz