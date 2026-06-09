Ҝенерал-полковник Һатәми АБШ вә Исраилә сәсләнди: Тәхрибатларыныз тәкрарланарса, әмәлијјатларымыз даһа сәрт олаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Баш Команданы бир даһа јәһуди дүшмән гүввәләринә хәбәрдарлыг едиб: сионист режимин тәҹавүзүнүн мәсулијјәти АБШ-нин үзәринә дүшүр вә дүшмәнин тәхрибатларынын тәкрарланаҹағы һалда Иранын аддымлары даһа да сәртләшәҹәк.
Ҝенерал-полковник Әмир Һатәми сионист режимин атәшкәси дәфәләрлә позмасы вә Иран халгынын 100 ҝүнлүк мүгавимәт вә мөһкәм дајаныглылығы илә бағлы месаж јајыб.
Ордунун Баш Команданынын месажынын бир һиссәси беләдир:
Дүшмән данышыглар васитәчисинин Иранда олдуғу бир вахтда јенидән вәдинә хәјанәт едәрәк атәшкәсин бүтөвлүјүнү позду вә бир даһа сүбут етди ки, нә атәшкәсә, нә дә разылашмалара садиг дејил.
Сизин – мәрд Иран халгынын хијабанларда иштиракы ордунун дөјүш руһуну јүксәлтди вә халг ордусу илә бүтүн Силаһлы Гүввәләрин сыраларында јени ҝүҹ формалашдырды. Вәтән мүдафиәси үчүн өвладларыныз вә гардашларыныз мөһкәм мүдафиә ҹәбһәсиндә Иранын мүстәгиллији вә уҹалығы уғрунда сон дамла ганадәк дөјүшмәјә һазырдыр.
Халгын давамлы дәстәјинә архаланараг Иран Силаһлы Гүввәләринин там һазырлығыны елан едир вә хәбәрдарлыг едирик ки, сионист режимин тәҹавүзүнә ҝөрә мәсулијјәт АБШ-нин үзәринә дүшүр вә дүшмәнин тәхрибатлары тәкрарланарса, әмәлијјатларымыз даһа да сәртләшәҹәк.
Sizin rəyiniz