Ирана гаршы тәҹавүзүн башламасындан 100 ҝүн сонра; Иранла мүһарибә Американын зәифлијини нијә ортаја гојду?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Неwсwеек бир һесабатында јазыб ки, АБШ вә Исраил режими мүһарибәнин әввәлиндә Иранын сијаси вә һәрби хадимләрини вә инфраструктуруну һәдәф алмасына бахмајараг, Иран нәинки чөкмәјә гаршы иммунитетли галыб, һәм дә мүхтәлиф васитәләрлә дүшмәнин тәҹавүзүнүн хәрҹләрини хејли артырыб.
АБШ вә Иран арасында мүһарибәнин башламасындан 100 ҝүн кечмәсинә бахмајараг, Гәрб сијаси вә тәһлүкәсизлик даирәләриндә јени гијмәтләндирмәләр ҝөстәрир ки, илкин ҝөзләнтиләрин әксинә олараг, бу мүнагишә Вашингтон үчүн гәти гәләбәјә ҝәтириб чыхармајыб вә Доналд Трамп администрасијасы үчүн ән мүрәккәб стратежи чәтинликләрдән биринә чеврилиб.
Sizin rəyiniz