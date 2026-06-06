АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин 5-ҹи Донанмасынын галан мүһүм објектләри вә ики АБШ һәрби һава базасы дармадағын едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәси АБШ-нин ушаг гатил ордусунун тәҹавүзүнә ҹаваб олараг Күвејтдәки Әли әс-Салим адлы ики АБШ һәрби һава базасынын вә АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин Бәһрејндә јерләшән Бешинҹи Донанмасынын галан мүһүм објектләринин һәдәфә алындығыны ачыглајыб.
СЕПАҺ-ын бәјанатда дејилир:
Бисмилләһил-Гасимил-Ҹаббарин
"Ким сизә тәҹавүз етди, һәмин тәҹавүз шәклиндә она әзијјәт верин..."
Бу ҝүн сәһәр саат 01:30-да АБШ-нин тәҹавүзкар ордусунун тәһрики вә јөнләндирмәси илә һәрәкәт едән дөрд ганун позуҹу нефт танкери СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин дәфәләрлә етдији хәбәрдарлыглара мәһәл гојмадан вә һеч бир координасија апармадан Һөрмүз боғазындан ганунсуз шәкилдә кечмәјә ҹәһд ҝөстәриб. Хәбәрдарлыглардан сонра танкерләрдән бири һәдәфә алынараг дајандырылыб, диҝәр ганун позуҹу ҝәмиләр исә ҝери гајыдыблар.
Бу һадисәнин ардынҹа саат 02:30-да АБШ-јә мәхсус пилотсуз учуш апаратлары Гешм адасында бир рабитә гүлләсини вә Сирик шәһәриндә даһа бир гүлләни ики мәрми илә вуруб.
АБШ-нин ушаг гатил ордусунун бу тәҹавүзүнә ҹаваб олараг дәрһал Күвејтдә јерләшән Әли әс-Салим адлы ики АБШ һәрби һава базасы вә АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринин Бәһрејндәки Бешинҹи Донанмасынын галан мүһүм објектләри СЕПАҺ Аерокосмик Гүввәләринин баллистик ракет зәрбәләри илә һәдәфә алыныб.
Тәҹавүзкар вә ушаг гатил дүшмәнә хәбәрдарлыг едирик ки, бу ҹүр һәрәкәтләр тәкрарланаҹағы тәгдирдә, вериләҹәк ҹаваб белә мәһдуд ҹавабла јекунлашмајаҹаг. Һөрмүз боғазынын сизин нефт вә газ ихраҹынызын үзүнә там бағланмасынын бүтүн нәтиҹәләринә ҝөрә мәсулијјәт дашыјаҹагсыныз.
"Гәләбә јалныз Гүдрәтли вә Һикмәт саһиби Аллаһ тәрәфиндәндир."
Sizin rəyiniz