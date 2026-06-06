Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын АБШ-Исраил тәҹавүзү гаршысында Ирана гәтијјәтли дәстәји

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын иҹласында иштирак етмәк үчүн Гырғызыстанын пајтахты Бишкекә сәфәр едән Искәндәр Мөмини бу ҝүн, ҹүмә ҝүнү тәшкилата үзв өлкәләрин дахили ишләр вә иҹтимаи тәһлүкәсизлик назирләринин Гырғызыстан Президенти илә ҝөрүшү барәдә данышыб.
О билдириб: Тәһлүкәсизлик вә реҝионал мәсәләләрлә бағлы јахшы мүзакирәләр апарылыб. Бу мәсәләнин Гырғызыстанын ики ил мүддәтинә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын гејри-даими үзвү сечилмәси бахымындан хүсуси әһәмијјәт дашыдығыны гејд едиб.
Дахили ишләр назири әлавә едиб: Бу ҝөрүшдә Гырғызыстан Президентинин, еләҹә дә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв өлкәләрин дахили ишләр вә иҹтимаи тәһлүкәсизлик назирләринин иштиракы илә биртәрәфлилијә гаршы олдугларыны ифадә едиб вә реҝионал әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб.
Sizin rəyiniz