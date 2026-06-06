ИИР вә Пакистанын дахили ишләр назирләри Гырғызыстанда ҝөрүшүбләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Пакистанын дахили ишләр назири Сејид Мөһсүн Нәгәви Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв өлкәләрин дахили ишләр назирләринин Бишкек шәһәриндә кечирилән иҹласы чәрчивәсиндә иранлы һәмкары Искәндәр Мөмини илә ҝөрүшүб.
Искәндәр Мөмини 4 ијун 2026-ҹы ил, ҹүмә ахшамы ҝүнү Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв өлкәләрин дахили ишләр назирләринин иҹласында иштирак етмәк мәгсәдилә нүмајәндә һејәтинин башчысы кими Гырғызыстана сәфәр едиб.
Sizin rəyiniz