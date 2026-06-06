CНН ифша етди: "Исраил сон мүһарибә заманы Азәрбајҹанда гүввә јерләшдирмәклә Ирана гаршы әмәлијјатлар һәјата кечириб”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәлуматлы дөрд мәнбә CНН-ә билдириб ки, Исраил Иранла мүһарибә заманы өз һәрби вә кәшфијјатынын хүсуси бөлмәләрини Азәрбајҹанда јерләшдириб вә онлардан Ирана гаршы әмәлијјатлар кечирмәк үчүн истифадә едиб.
Бу гүввәләр Иранла сәрһәддә бир нечә нөгтәдә, о ҹүмләдән мүһарибә заманы Исраилин зәрбә ендирдији Тәбриз шәһәриндән ҹәми 96 километр аралыда фәалијјәт ҝөстәриб.
Азәрбајҹанда һәјата кечирилән бу јерләшдирмә өзүндә бир нечә онларла һәрби гуллугчу, о ҹүмләдән Исраил хүсуси тәјинатлы гүввәләринин дөјүшчүләри, ахтарыш-хиласетмә вертолјот бөлмәсинин үзвләри вә "Моссад" әмәкдашлары әһатә едиб.
Бу әмәлијјата һазырлыг мүһарибә башламаздан бир нечә һәфтә әввәл башлајыб. Исраил динләмә ҹиһазлары вә кәшфијјат аваданлығы гурашдырараг сонракы һәрәкәтләр үчүн зәмин јарадыб.
Азәрбајҹанда мөвҹуд олмагла Исраил Иранын һәрәкәтләри вә һәрби објектләри һаггында кәшфијјат мәлуматлары топлаја, һәмчинин Иран ракетләринин бурахылмасы барәдә еркән хәбәрдарлыг системи тәмин едә билиб.
Исраилин Азәрбајҹандан һәјата кечирдији әсас әмәлијјатлардан бири мүһарибәнин илк һәфтәсиндә Иран Ингилаб Кешикчиләри Корпусунун (ИИКК) Кәшфијјат Идарәсинә рәһбәрлик едән Рәһман Моғәддәмин террор едиләрәк Шәһид едимәси олуб.
Sizin rəyiniz