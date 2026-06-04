Имам Мүҹтәба Хаменеинин "14 Хордад" мүнасибәтилә бәјанаты әрәб медиасында ҝениш әкс-сәда доғуруб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Али Рәһбәрин Гәдир-Хум бајрамы вә Имам Хомејнинин (р.ә.) вәфатынын 37-ҹи илдөнүмү мүнасибәтилә бәјанаты әрәб медиасында ҝениш шәкилдә ишыгландырылыб.
әл-Ҹәзирә телеканалы бу барәдә јазыб: Иранын Али Рәһбәри билдириб ки, һеҝемонлуг системи Иранын тәрәггисинә мане олмаг үчүн һеч бир аддымдан чәкинмир.
әл-Мәјадин телеканалы исә јазыб: Иранын Али Рәһбәри вурғулајыб ки, Исраили јарадан һеҝемонлуг системи “Бөјүк Исраил”ин сахта вә әсассыз ҹоғрафијасынын сәрһәдләриндә ҝүҹлү Иранын мөвҹудлуғуну гәбул етмир.
Сот әл-Гүдс дә бу барәдә јазыб: Иранын Али Рәһбәри гејд едиб ки, һеҝемонлуг системи Исраил режими адына бир һәрби база јарадыб вә Иран да Исраилә мүнасибәтдә өз мөвгејиндән ҝери чәкилмәјәҹәк.
Sizin rəyiniz