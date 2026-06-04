  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Имамәт

Имам Мүҹтәба Хаменеинин "14 Хордад" мүнасибәтилә бәјанаты әрәб медиасында ҝениш әкс-сәда доғуруб

4 iyun 2026 - 18:21
Xəbər kodu: 1822401
Source: İRNA
Имам Мүҹтәба Хаменеинин "14 Хордад" мүнасибәтилә бәјанаты әрәб медиасында ҝениш әкс-сәда доғуруб

Али Рәһбәрин "14 Хордад" мүнасибәтилә бәјанаты әрәб медиасында ҝениш әкс-сәда доғуруб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Али Рәһбәрин Гәдир-Хум бајрамы вә Имам Хомејнинин (р.ә.) вәфатынын 37-ҹи илдөнүмү мүнасибәтилә бәјанаты әрәб медиасында ҝениш шәкилдә ишыгландырылыб.

әл-Ҹәзирә телеканалы бу барәдә јазыб: Иранын Али Рәһбәри билдириб ки, һеҝемонлуг системи Иранын тәрәггисинә мане олмаг үчүн һеч бир аддымдан чәкинмир.

әл-Мәјадин телеканалы исә јазыб: Иранын Али Рәһбәри вурғулајыб ки, Исраили јарадан һеҝемонлуг системи “Бөјүк Исраил”ин сахта вә әсассыз ҹоғрафијасынын сәрһәдләриндә ҝүҹлү Иранын мөвҹудлуғуну гәбул етмир.

Сот әл-Гүдс дә бу барәдә јазыб: Иранын Али Рәһбәри гејд едиб ки, һеҝемонлуг системи Исраил режими адына бир һәрби база јарадыб вә Иран да Исраилә мүнасибәтдә өз мөвгејиндән ҝери чәкилмәјәҹәк.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha