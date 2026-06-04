Сәрдар Гаани: Гәсбкар режим 40 ҝүнлүк мүһарибәдән әввәлки вәзијјәтә ҝери дөнмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы ҝенерал Исмајыл Гаани јајымладығы месажда билдириб ки, мүгавимәтин ән минимум тәләби гәсбкар режимин 40 ҝүнлүк мүһарибәнин башланмасындан әввәлки вәзијјәтә ҝери чәкилмәсидир.
Ҝенерал Исмајыл Гаани ҹүмә ахшамы, 4 ијун 2026-ҹы ил тарихиндә сосиал шәбәкәдә пајлашдығы месажда вурғулајыб: Ливандакы мүгавимәтә дәстәк вермәк һамымызын вәзифәсидир вә реҝионун Исраилдән азад едилмәси мүсәлманларын наил ола биләҹәји бир мәгсәддир.
О гејд едиб: Мүгавимәтин минимум тәләби гәсбкар режимин 40 ҝүнлүк мүһарибә башламаздан әввәлки вәзијјәтә ҝери чәкилмәсидир.
Ҝенерал Гаани вурғулајыб: Ливан мүҹаһидләри јахын вахтларда өз ҹәсарәтли мүгавимәтләринин нәтиҹәләрини ҝөрәҹәкләр.
Sizin rəyiniz